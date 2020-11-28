Ульяна Супрун жестко ответила Степанову на обвинения в коллапсе медицины

Глава МОЗ Украины Максим Степанов получил жесткий ответ от своей предшественницы Ульяны Супрун. Последняя не постеснялась в выражениях, назвав тех, кто управляет Минздравом в нынешнее время являются «лжецами, наглецами и тупыми»…

Супрун жестко ответила Степанову за обвинение в разрушении украинской медицины

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в весьма жесткой форме ответила Максиму Степанов за обвинения в коллапсе медицинской системы в стране.

«Когда во время пандемии сферой здравоохранения управляют неспособные люди – это большая угроза. Когда же эти неспособные еще и наглые, лживые и тупые — это катастрофа. Вчера прочитала очередную чушь от действующего министра здравоохранения», – отметила экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Ульяна Супрун отметила, что внедряла медицинские реформы в Украине, используя британскую модель здравоохранения, при этом, до сих пор, так называемые «реформы Супрун» никто не отменил и не планирует, но продолжает их ругать, оставаясь голословными.

Супрун жестко ответила Степанову за обвинение в разрушении украинской медицины

Экс-исполняющая обязанности главы МОЗ констатировала факт о бездарном внедрении реформ на уровне специализированной и первичной медпомощи, которые были проведены под руководством Максима Степанова и его друзей-«регионалов». В итоге получается, что обвиняя Супрун в коллапсе медицины, ни сам Максим Степанов, ни его непосредственная предшественница на должности министра Зоряна Скалецкая ни одну из реформ не отменили.

Не забыла Ульяна Супрун пройтись и по эффективности работы обвинившего ее в развале медицинской системы Максима Степанова, который, по ее словам, не смог даже наладить нормальную систему тестирования и отслеживания контактов заболевших коронавирусом.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала о симптоме «туман в голове», который появляется у всех переболевших коронавирусом.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киберполиции объяснили увольнение и восстановление в должности мужа Венедиктовой
Великобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограниченияВеликобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограничения
Арахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работуАрахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работу
МИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц УкраиныМИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц Украины
Министр культуры Ткаченко предлагает локдаун на две недели на зимние праздникиМинистр культуры Ткаченко предлагает локдаун на две недели на зимние праздники
Блок рекламы


Похожие новости
Даты введения более жесткого карантина сейчас нет, это план Б, - ШмыгальДаты введения более жесткого карантина сейчас нет, это план Б, - Шмыгаль
Обследование на КТ при коронавирусе может привести к развитию рака, - СупрунОбследование на КТ при коронавирусе может привести к развитию рака, - Супрун
Ульяна Супрун рассказала, как восстановить обоняние и вкус после коронавирусаУльяна Супрун рассказала, как восстановить обоняние и вкус после коронавируса
Зеленский назвал условие введения в стране жесткого карантинаЗеленский назвал условие введения в стране жесткого карантина
МИД Украины отвергает обвинения Беларуси в "недружественных действиях"МИД Украины отвергает обвинения Беларуси в "недружественных действиях"
В Минздраве назвали условие возвращения к жесткому карантинуВ Минздраве назвали условие возвращения к жесткому карантину
Экс-глава НСЗУ рассказала, сколько врачей уволилось за пять месяцев от старта реформы вторичной медициныЭкс-глава НСЗУ рассказала, сколько врачей уволилось за пять месяцев от старта реформы вторичной медицины
Экс-нардеп Ярынич подал в суд на СупрунЭкс-нардеп Ярынич подал в суд на Супрун
Минэнерго ответило на обвинения в подлоге документов КабминаМинэнерго ответило на обвинения в подлоге документов Кабмина
Степанов представил план реформы экстренной медициныСтепанов представил план реформы экстренной медицины
Последние новости
Подгружаем последние новости