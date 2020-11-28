Ульяна Супрун жестко ответила Степанову на обвинения в коллапсе медицины

Глава МОЗ Украины Максим Степанов получил жесткий ответ от своей предшественницы Ульяны Супрун. Последняя не постеснялась в выражениях, назвав тех, кто управляет Минздравом в нынешнее время являются «лжецами, наглецами и тупыми»…

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в весьма жесткой форме ответила Максиму Степанов за обвинения в коллапсе медицинской системы в стране.

«Когда во время пандемии сферой здравоохранения управляют неспособные люди – это большая угроза. Когда же эти неспособные еще и наглые, лживые и тупые — это катастрофа. Вчера прочитала очередную чушь от действующего министра здравоохранения», – отметила экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Ульяна Супрун отметила, что внедряла медицинские реформы в Украине, используя британскую модель здравоохранения, при этом, до сих пор, так называемые «реформы Супрун» никто не отменил и не планирует, но продолжает их ругать, оставаясь голословными.

Экс-исполняющая обязанности главы МОЗ констатировала факт о бездарном внедрении реформ на уровне специализированной и первичной медпомощи, которые были проведены под руководством Максима Степанова и его друзей-«регионалов». В итоге получается, что обвиняя Супрун в коллапсе медицины, ни сам Максим Степанов, ни его непосредственная предшественница на должности министра Зоряна Скалецкая ни одну из реформ не отменили.

Не забыла Ульяна Супрун пройтись и по эффективности работы обвинившего ее в развале медицинской системы Максима Степанова, который, по ее словам, не смог даже наладить нормальную систему тестирования и отслеживания контактов заболевших коронавирусом.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала о симптоме «туман в голове», который появляется у всех переболевших коронавирусом.