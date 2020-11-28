Лукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить Беларусь

Александр Лукашенко снова выступил с неоднозначным заявлением в адрес Украины, не признанный большинством стран президент Беларуси заявил о попытках «задушить Беларусь» и создании в Киеве информационного центра для давления на Республику.

Лукашенко обвинил власти Украины в попытках «задушить Беларусь», ссылаясь на данные КГБ

По словам Александра Лукашенко, данные о якобы противоправных действиях руководства Украины были получены из Комитета государственной безопасности Беларуси (КГБ). Об этом нелегитимный для многих государств президент Республики Беларусь сообщил во время проведения встречи с медиками в одной из клиник города Минск.

Александр Лукашенко сказал медикам, что планы по «удушению Беларуси» обсуждали главы МИД Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Хайко Маас, когда разрабатывали перечень санкций против Беларуси. По словам Батьки, Кулеба и Маас обсуждали введение ограничений, которые бы парализовали деятельного государства Беларусь в целом, «удушили» производство и бизнес.

Лукашенко обвинил власти Украины в попытках «задушить Беларусь», ссылаясь на данные КГБ

«Даже русские на меня постоянно обижались: «Почему ты украинцев поддерживаешь?». Простые люди к нам очень хорошо относятся, по-человечески, потому что мы к ним по-братски относились. Но вот такой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь», - сказал Александр Лукашенко, выступая перед коллективом больницы.

На заявление номинального президента Беларуси уже успел отреагировать министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в своем Twitter он обнародовал опровержение обвинений белорусского политика. «Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Маасом не звучало. Я принципиально против «душить» Беларусь, ее бизнес и производство. Я, наоборот, за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно», – написал Кулеба.

Напомним, в Беларуси церковнослужители пугают муками ада за поддержку Александра Лукашенко.


Шевченко Лилия, Тудей

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