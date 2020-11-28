Сегодня оккупанты стреляли около Водяного из гранатометов и минометов

Вчера вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили договоренности.

Сегодня оккупанты стреляли около Водяного из гранатометов и минометов
Фото: glavcom.ua

За прошедшие сутки, 27 ноября, на Донбассе вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили договоренности.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Три факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Вблизи Авдеевки враг вел огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Водяное противник применял крупнокалиберный пулемет, а на участке возле Опытного - ручной противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг, применяя подствольный гранатомет и стрелковое оружие, дважды провоцировал украинцев вблизи населенного пункта Шумы. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал неподалеку Катериновки.

С начала текущих суток режим прекращения огня противник нарушил на Приазовье, вблизи Водяного. С временно оккупированной Ужовки роSSийско-оккупационные войска применяли стрелковое оружие, гранатометы различных систем, минометы калибров 120 мм и 82 мм.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, 26 ноября вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники на Донбассе два раза нарушили мирные договоренности.

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