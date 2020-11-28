В РФ осудили украинского политзаключенного Марченко на 10 лет

Жена политзаключенного обратилась с просьбой о помощи к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В РФ осудили украинского политзаключенного Марченко на 10 лет
Александр Марченко
Фото: memohrc.org

Суд РФ осудил политзаключенного Александра Марченко на 10 лет лишения свободы по обвинению в перемещении продукции военного назначения и шпионаже.

Об этом сообщила в Facebook жена осужденного Екатерина Марченко.

"Моему мужу - Александру Марченко вынесли приговор ... 10 лет. И вроде бы мы знали, что оправдательный приговор невозможен, но все равно надеялись на какое-то чудо. Можно ли вообще быть готовым услышать такие страшные и судьбоносные слова и принять тот факт, что "там" уже все давно решили за тебя?! Даже не представляю, какие чувства сейчас охватывают Александра. Знаю только одно - он держится, так как имеет невероятную силу воли", - написала Екатерина.

Жена политзаключенного также обратилась с просьбой о помощи к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сообщила о приговоре офису украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, МИД Украины, миссии ОБСЕ и ООН и ряду посольств иностранных государств в Украине: США, ФРГ, Швейцарии, Польши.

В комментарии к посту консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский сообщил, что на следующей неделе будет видеть Александра Марченко в СИЗО и предоставит ему всю возможную поддержку.

Напомним, в декабре 2019 года роSSийский правозащитный центр "Мемориал" признал политическим узником гражданина Украины Александра Марченко.

Сообщают, что украинца Александра Марченко задержали спецслужбы самопровозглашенной "ДНР" 17 декабря 2018 года. После двух месяцев в изоляторе "МГБ ДНР" 18 февраля 2019-го Марченко доставили на границу Донецкой и Ростовской областей и передали представителям ФСБ РоSSии. Уголовное дело против Марченко возбуждено только 30 апреля 2019 года. Почти два с половиной месяца его удерживали с помощью административных арестов, а также в депортационном центре Краснодарского края. Однако Александра не выдворили в Украину, а поместили в следственный изолятор, обвинив в подготовке к приобретению и незаконному перемещению с территории РоSSии продукции военного назначения (ч. 1 ст. 30 УК, ч. 1 ст. 226.1 УК).

По мнению следствия, Марченко с сообщником из РоSSии весной 2018 года разработал план приобретения и провоза через роSSийско-украинскую границу двух комплектов электровакуумных приборов (клистронов), предназначенных для использования в зенитно-ракетном комплексе модели С-300. Защита Марченко заявляла о его невиновности, пыточных условиях содержания в "ДНР" и о самооговоре, сделанном на границе по принуждению спецслужб.

"Мемориал" изучил доступные материалы административных и уголовных дел и выяснил, что Марченко многократно и без проблем пересекал границу РоSSии, якобы уже осуществляя инкриминируемую ему "подготовку к преступлению". Однако толчком к преследованию стало только пребывание в изоляторе "МГБ ДНР" - на территории, где не действуют нормы украинского, роSSийского и международного права, что вызывает недоверие к полученным там показаниям", - отмечают правозащитники. Однако даже они не стали причиной немедленного преследования - в РоSSии более двух месяцев Марченко под надуманными предлогами находился в спецприемнике для административно арестованных и в Центре для иностранцев и лиц без гражданства.

В "Мемориале" связывают отсутствие следственных действий с переговорами Украины и РоSSии о формате обмена пленными.

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