Порошенко передал больницам первые 12 кислородных концентраторов

Каждый на две койки.

Порошенко передал больницам первые 12 кислородных концентраторов

Первые 12 кислородных концентраторов от экс-президента, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко уже отправлены в больницу. Об этом сообщила пресс-служба "ЕС".

По словам Порошенко, до конца года будет получено еще около 40 таких аппаратов и они будут переданы в медицинские учреждения по всей стране.

«Только что с таможни мы получили первые двенадцать кислородных концентраторов. Вы помните, что сразу после завершения выборов в начале ноября я обещал, что мы сделаем все возможное для того, чтобы как можно быстрее привезти их в Украину», - отметил Петр Порошенко.

Он отметил, что для решения этой задачи команде понадобилось три недели.

Петр Порошенко сообщил, что четыре концентратора поедут в Ровенскую область. Он поблагодарил семью Юрия и Ирины Луценко, которые присоединились к закупке этих аппаратов.

«До конца этого года мы ожидаем получить еще около 40 кислородных концентраторов, каждый на две койки», - сообщил он.

«Я хочу подчеркнуть, что благотворители, как всегда, подставляют плечо, и мы будем сейчас еженедельно отправлять концентраторы бесплатно больницам Украины. Я очень счастлив сегодня, потому что эти маленькие машинки спасут жизнь сотням украинцев. Здоровья вам», - пожелал экс-президент Украины.

Всего с начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

В октябре благодаря льготному кредиту от Международного инвестиционного банка началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Одно из украинских предприятий закупило необходимое иностранное оборудование, а компания Рошен и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии - 27 тысяч костюмов, которые уже передают в больницы.

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