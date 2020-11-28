Боевики пять раз обстреляли позиции ООС

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Боевики пять раз обстреляли позиции ООС
Фото: glavcom.ua

С начала суток, 27 ноября, незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе пять раз обстреляли позиции украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

"В пригороде Авдеевки противник открывал огонь из крупнокалиберного пулемета, подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Опытное враг применил ручной противотанковый гранатомет, а неподалеку Шумов дважды провоцировал украинских защитников из подствольного гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Также поблизости Водяного роSSийско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберного пулемета.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

В ООС также добавили, что в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 7 гектаров территории и передано на уничтожение 122 взрывоопасных предмета.

Напомним, за прошедшие сутки, 26 ноября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники на Донбассе два раза нарушили мирные договоренности. Враг стрелял в пригороде Авдеевки. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

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