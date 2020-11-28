Работники МИД Украины и Посольства Нидерландов высадили более 100 тысяч тюльпанов в честь Героев Небесной Сотни
В период цветения цветов в апреле 2021 года планируется провести ряд мероприятий культурного и экономического-инвестиционного направления.
В Киеве возле здания Министерства иностранных дел на Михайловской площади и на Майдане Независимости украинские дипломаты вместе с сотрудниками Посольства Нидерландов в Украине высадили более 100 тысяч тюльпанов в честь Героев Небесной Сотни.
Об этом сообщила пресс-служба МИД.
"Нидерланды подарили Киеву цветок-символ своей страны в память подвига героев Революции Достоинства", - говорится в сообщении.
В период цветения цветов в апреле 2021 года планируется провести ряд мероприятий культурного и экономического-инвестиционного направления, в частности "Фестиваль тюльпанов" и Украинско-Нидерландский бизнес-форум.
В мероприятии приняли участие почетный консул Украины в Амстердаме Эмиль де Севрен Жакет, выступивший инициатором акции, заместитель главы Киевской государственной администрации Александр Харченко, сотрудники МИД Украины и Посольства Королевства Нидерланды в Украине.
Напомним, позавчера в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин здание Посольства Нидерландов в Украине подсветили оранжевым цветом. Оранжевый выбран цветом глобальной кампании "Orange the World: 16 дней активизма против гендерного насилия", начатой ООН в 1991 году.