Работники МИД Украины и Посольства Нидерландов высадили более 100 тысяч тюльпанов в честь Героев Небесной Сотни

В период цветения цветов в апреле 2021 года планируется провести ряд мероприятий культурного и экономического-инвестиционного направления.

Работники МИД Украины и Посольства Нидерландов высадили более 100 тысяч тюльпанов в честь Героев Небесной Сотни
Фото: пресслужба МЗС

В Киеве возле здания Министерства иностранных дел на Михайловской площади и на Майдане Независимости украинские дипломаты вместе с сотрудниками Посольства Нидерландов в Украине высадили более 100 тысяч тюльпанов в честь Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Нидерланды подарили Киеву цветок-символ своей страны в память подвига героев Революции Достоинства", - говорится в сообщении.

В период цветения цветов в апреле 2021 года планируется провести ряд мероприятий культурного и экономического-инвестиционного направления, в частности "Фестиваль тюльпанов" и Украинско-Нидерландский бизнес-форум.

В мероприятии приняли участие почетный консул Украины в Амстердаме Эмиль де Севрен Жакет, выступивший инициатором акции, заместитель главы Киевской государственной администрации Александр Харченко, сотрудники МИД Украины и Посольства Королевства Нидерланды в Украине.

Напомним, позавчера в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин здание Посольства Нидерландов в Украине подсветили оранжевым цветом. Оранжевый выбран цветом глобальной кампании "Orange the World: 16 дней активизма против гендерного насилия", начатой ООН в 1991 году.

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