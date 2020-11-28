В Иране убили участника военной ядерной программы Фархризаде

Очевидцы слышали взрыв, а затем автоматные очереди. По данным СМИ, стреляли по автомобилю, в котором находился Фархризаде.

В Иране убили участника военной ядерной программы Фархризаде
Мохсен Фахризаде
Фото: news.hvylya.net

В Иране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который, по словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, участвовал в разработке военной ядерной программы страны и возглавлял работы по созданию ядерных боеголовок.

Об этом сообщает АР со ссылкой на местное телевидение.

Новостное агентство Fars, считающееся близким к Корпусу стражей исламской революции, передает, что физика убили в городе Абсарде, расположенном к востоку от Тегерана. Очевидцы слышали взрыв, а затем автоматные очереди. По данным агентства, стреляли по автомобилю, в котором находился Фахризаде.

Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. МАГАТЭ просило интервью с Фахризаде на тему деятельности этого центра в тот период, когда он им руководил, но получило отказ.

Западные разведчики считают, что Фахризаде также был связан с иранской ядерной программой, и в частности работал в рамках проекта 111 - проекта по созданию ядерной бомбы.

Напомним, в январе Иран объявил об окончательном выходе из совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию его ядерной программы. Его приняли в 2015 году с целью не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.

Согласно этому договору, Ирану разрешалось обогащать уран лишь до уровня 3,67%, тогда как для производства ядерного оружия нужен уран с содержанием урана-235 на уровне 90%. В обмен на прекращение производства оружейного урана режим санкций, наложенный на Иран, был ослаблен.

В 2018 году США вышли из договора и начали расширять санкции против Ирана. В ответ Тегеран начал постепенно отказываться от своих обязательств в рамках СВПД.

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