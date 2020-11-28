В Раду подан законопроект, который лишает Зеленского права назначать директора НАБУ

Законопроектом предлагается, в частности, внести изменения в статьи 1 и 6 закона о НАБУ.

В Раду подан законопроект, который лишает Зеленского права назначать директора НАБУ
Фото: president.gov.ua

В Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Текст законопроекта обнародован на сайте парламента.

Инициаторами документа является премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд нардепов.

Согласно пояснительной записке, документ направлен на устранение противоречий между Конституцией Украины и Законом Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", а также на обеспечение гарантий независимости Национального бюро и стабильности его функционирования.

Законопроектом предлагается, в частности, внести изменения в статьи 1 и 6 закона о НАБУ, которыми:

  • определить, что Национальное бюро создается и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями закона;
  • установить полномочия Верховной Рады Украины принимать решение об увольнении директора Национального бюро с должности при наличии оснований, определенных частью четвертой статьи 6 Закона;
  • определяется, что лицо, назначенное на должность директора Национального бюро, продолжает выполнять свои полномочия до момента назначения директора НАБУ в порядке, определенном ЗУ "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", но не позднее истечения срока его полномочий.

В настоящее время действующим законом о НАБУ предусмотрено, что Верховная Рада может принять решение об увольнении директора бюро с должности только при наличии определенного перечня оснований, определенных пунктами 6-12 части четвертой статьи 6 Всего таких пунктов 13.

При этом, чтобы запустить этот процесс в парламенте, сначала должно быть предложение не менее трети (150) народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Так в предложенном законопроекте предлагается убрать упоминание о президенте из закона о НАБУ, в том числе и в части его полномочий относительно назначения на должность и освобождения от должности директора Национального бюро.

Ожидается, что принятие этого законопроекта, среди прочего, позволит обеспечить стабильность функционирования НАБУ и работу его руководства.

Напомним, 27 августа Конституционный Суд признал неконституционным Указ президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. В решении КСУ указано, что Конституция содержит исчерпывающий перечень должностей, назначение на которые осуществляется Президентом Украины. Директора НАБУ среди них нет. Поэтому Конституционный Суд решил, что, издавая указ о назначении Сытника в 2015 году, президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия.

Согласно решению КСУ, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет министров.

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