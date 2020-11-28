На первой сессии Яготинского горсовета семь новоизбранных депутатов отказались от мандатов
В Яготине (Бориспольский р-н) состоялось заседание первой сессии городского совета, на котором 5 новоизбранных депутатов от партии "Слуга народа" и 2 от ОПЗЖ решили сложить свои депутатские полномочия.Таким образом потенциальная фракци "Слуга народа" перестала существовать.
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26 ноября состоялось заседание первой сессии Яготинского городского совета VIII созыва в соответствии с Постановлением Яготинской городской территориальной избирательной комиссии от 20.11.2020 № 68 "О созыве первой сессии Яготинского городского совета Борипольского района Киевской области VIII созыва".
Председатель Яготинской территориальной избирательной комиссии Виктор Бейгул объявил, что поступило 7 заявлений об отказе от депутатского мандата.
От партии "Слуга народа" решили сдать свой мандат Александр Кудрявский, Ирина Сапронайтис, Александр Дяденко, Виктория Онищенко, Александр Кухар, а от партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь" Иван Томашович-Шулло и Любовь Шубчинская. Таким образом потенциальная фракци "Слуга народа" перестала существовать.
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