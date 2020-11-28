На первой сессии Яготинского горсовета семь новоизбранных депутатов отказались от мандатов

В Яготине (Бориспольский р-н) состоялось заседание первой сессии городского совета, на котором 5 новоизбранных депутатов от партии "Слуга народа" и 2 от ОПЗЖ решили сложить свои депутатские полномочия.Таким образом потенциальная фракци "Слуга народа" перестала существовать.

Об этом KV стало известно из сообщения на сайте Яготинского городского совета.

26 ноября состоялось заседание первой сессии Яготинского городского совета VIII созыва в соответствии с Постановлением Яготинской городской территориальной избирательной комиссии от 20.11.2020 № 68 "О созыве первой сессии Яготинского городского совета Борипольского района Киевской области VIII созыва".

Председатель Яготинской территориальной избирательной комиссии Виктор Бейгул объявил, что поступило 7 заявлений об отказе от депутатского мандата.

От партии "Слуга народа" решили сдать свой мандат Александр Кудрявский, Ирина Сапронайтис, Александр Дяденко, Виктория Онищенко, Александр Кухар, а от партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь" Иван Томашович-Шулло и Любовь Шубчинская. Таким образом потенциальная фракци "Слуга народа" перестала существовать.

Как сообщала ранее KV , ЦИК объявила результаты выборов в Яготинской объединенной теробщине. В горсовет здесь прошли 26 депутатов от восьми политсил. Наибольшее количество мандатов получили вновь избранные депутаты от "Слуги народа" – пять, на второй позиции "Наш край" с четырьмя мандатами. По три депутата в Яготинскую горсовет зайдет от партий "Европейская Солидарность", "Сила и Честь", "Общественное движение Николая Томенко" Родная страна " и ОПЗЖ. Два мандата отошло партии Олега Ляшко.