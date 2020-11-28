Степанов оценил возможность введения локдауна со следующей недели

Сейчас заполненность койко-мест в больницах составляет чуть менее 50%.

Степанов оценил возможность введения локдауна со следующей недели
Фото: freeradio.com.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что введения полного локдауна в Украине точно не состоится с 30 ноября.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".

"На следующей неделе точно никто не будет его вводить. Мы рассматриваем различные варианты развития событий, но в любом случае мы за семь-десять дней сделаем соответствующее сообщение с четким перечнем ограничений, если нам необходимо будет вводить жесткие карантинные меры", - сказал Степанов .

Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса в стране достаточно напряженная, как и в течение всех восьми месяцев эпидемии, но вместе с тем она не является критической.

По словам министра, сейчас заполняемость койко-мест в больницах составляет чуть менее 50%.

Ранее сегодня Степанов рассказал, что полный локдаун - самый эффективный способ замедлить распространение болезни. Введение жесткого карантина в Украине сможет прервать цепочку передачи коронавирусной болезни и тем самым сведет уровень заболеваемости к нулю.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков 26 ноября выступил за немедленный локдаун на 3-4 недели.

Глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев в интервью LB.ua сообщил, что введение локдауна в Украине добавит 0,5-0,7% к падению ВВП.

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