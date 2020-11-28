Экс-главу "Нафтогаза" Бакая осудили "за особо крупное мошенничество"

Приговор вынес Басманный суд Москвы.

Экс-главу "Нафтогаза" Бакая осудили "за особо крупное мошенничество"
Фото: volynnews.com

Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно (с испытательным сроком 4 года) бывшего главу НАК "Нафтогаз Украины" и экс-руководителя Государственного управления делами Украины Игоря Бакая за особо крупное мошенничество.

Об этом сообщает роSSийский "Интерфакс".

Приговор был вынесен накануне, 26 ноября. Суд признал Бакая виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Бакай был задержан в Москве в октябре 2017 года и с санкции суда арестован. Впоследствии мера пресечения ему была изменена на домашний арест.

Как сообщалось, Бакай вместе с сообщниками от имени "ООО Индустриальная группа "Русский медведь" заключили в декабре 2014 года договор займа с Metalloinvest Limited в лице его директора Кириякоса Аттикуриса на сумму 12 млн долларов. После получения денег Бакай перестал выполнять обязательства по погашению займа.

Бакай возглавлял "Нафтогаз Украины" с 1998 по 2000 год. С октября 2003-го по декабрь 2004-го был руководителем Государственного управления делами Украины. В 2004 году Бакай покинул пределы Украины. А уже в марте 2005-го получил паспорт гражданина РоSSийской Федерации. Его отъезд был назван бегством, вызванным подозрением в причастности к совершению ряда тяжких экономических преступлений, совершенных на посту главы Госуправления делами.

Весной 2005 года украинские правоохранители инкриминировали Бакаю превышение и злоупотребление служебными полномочиями, незаконное отчуждение государственного имущества: гостиниц "Днепр" и "Украина", недвижимости национального комплекса Экспоцентр Украины в Киеве, нескольких крымских здравниц. По результатам проверки, проведенной Контрольно-ревизионным управлением в 2005 году, было установлено, что Госуправление делами и его центральный аппарат незаконно потратили более 800 млн грн.

Сам Бакай свою причастность к преступлениям отрицает. В октябре 2011 года прокуратура заморозила его дело.

Также известно, что в 2014 году прокуратура Киевской области подала иск в суд с требованием вернуть в госсобственность 3 гектара земли на берегу Каневского водохранилища в районе села Цыбли, принадлежащие Бакаю.

По данным DW, экс-глава "Нафтогаза" Бакай был посредником при продаже ИСД россиянам в 2009 году. Совладельцы корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Сергей Тарута и Олег Мкртчан получили $2,7 млрд от ее продажи россиянам в конце 2009 года, но $225 млн они заплатили за посредничество Игорю Бакаю. Сейчас холдинг де-факто банкрот.

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