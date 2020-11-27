Данилов заявил, что СНБО готовит новое решение относительно ситуации на Донбассе
Данилов не знает, будет ли это решение открытым или закрытым.
Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит новое решение относительно ситуации в Донецкой и Луганской областях.
Об этом в интервью "Фокусу" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
"7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО о ситуации в Донецкой и Луганской областях. Не знаю, каким оно будет - открытым или закрытым", - заявил Данилов.
Он добавил, что окончательное решение о дальнейших шагах в этом вопросе принимает президент Украины.
Напомним, в начале декабря 2019 года на совещании в ОП утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.
Впоследствии на закрытом заседании СНБО утвердили основной сценарий развития событий. По словам Данилова, сценарий реинтеграции Донбасса предусматривает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины. Секретарь СНБО уточнил, что согласно утвержденному сценарию: Украина хочет вернуть пленных, находящихся на территории РФ, в оккупированном Крыму и на оккупированной части Донбасса, прекратить огонь на Донбассе и вернуть контроль над границей. По его словам, только после этого будет рассматриваться вопрос проведения местных выборов в ОРДЛО.