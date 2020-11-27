Данилов заявил, что СНБО готовит новое решение относительно ситуации на Донбассе

Данилов не знает, будет ли это решение открытым или закрытым.

Данилов заявил, что СНБО готовит новое решение относительно ситуации на Донбассе
Алексей Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит новое решение относительно ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Об этом в интервью "Фокусу" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО о ситуации в Донецкой и Луганской областях. Не знаю, каким оно будет - открытым или закрытым", - заявил Данилов.

Он добавил, что окончательное решение о дальнейших шагах в этом вопросе принимает президент Украины.

Напомним, в начале декабря 2019 года на совещании в ОП утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

Впоследствии на закрытом заседании СНБО утвердили основной сценарий развития событий. По словам Данилова, сценарий реинтеграции Донбасса предусматривает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины. Секретарь СНБО уточнил, что согласно утвержденному сценарию: Украина хочет вернуть пленных, находящихся на территории РФ, в оккупированном Крыму и на оккупированной части Донбасса, прекратить огонь на Донбассе и вернуть контроль над границей. По его словам, только после этого будет рассматриваться вопрос проведения местных выборов в ОРДЛО.

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