Данилов заявил, что СНБО готовит новое решение относительно ситуации на Донбассе

Данилов не знает, будет ли это решение открытым или закрытым.

Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит новое решение относительно ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Об этом в интервью "Фокусу" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО о ситуации в Донецкой и Луганской областях. Не знаю, каким оно будет - открытым или закрытым", - заявил Данилов.

Он добавил, что окончательное решение о дальнейших шагах в этом вопросе принимает президент Украины.

Напомним, в начале декабря 2019 года на совещании в ОП утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.