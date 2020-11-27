Елена Зеленская инициировала подписание украинскими и международными компаниями декларации об устранении барьеров в бизнесе

По ее словам, "Бизнес без барьеров" поможет преодолеть препятствия, возникающие при поиске сотрудников и приеме их на работу, адаптации работника на рабочем месте и в коллективе.

Елена Зеленская инициировала подписание украинскими и международными компаниями декларации об устранении барьеров в бизнесе
Елена Зеленская
Фото: president.gov.ua

Первая леди Елена Зеленская инициировала подписание декларации "Бизнес без барьеров" между крупными украинскими и международными компаниями.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Ежедневно тысячи украинцев живут за барьерами: испытывают трудности в перемещении, пользовании услугами, работе и общении. Чтобы исправить эту ситуацию, я пригласила к диалогу представителей крупных компаний, которые уже имплементируют лучшие безбарьерные решения в свои бизнес-процессы. Наша цель - устранить барьеры в бизнесе", - сказала Зеленская.

По ее словам, построение безбарьерного бизнеса в Украине - это сложный, комплексный и системный процесс. Он зависит как от законодательства и действий государства, так и от компаний и самих людей. Инициатива "Бизнес без барьеров" поможет преодолеть препятствия, возникающие при поиске сотрудников и приеме их на работу, адаптации работника на рабочем месте и в коллективе. Также она позволит разрабатывать продукты и услуги, доступные всем общественным группам, в частности людям с инвалидностью, пожилым людям, родителям с детьми до шести лет, женщинам и молодежи.

Елена Зеленская и представители компаний договорились до конца этого года зафиксировать достижения и определиться с планами на ближайшие годы по развитию безбарьерности в бизнесе.

Напомним, в мае Елена Зеленская инициировала большой разговор с украинцами о безбарьерности. Партнерами проекта выступили Министерство цифровой трансформации и Министерство социальной политики. По мнению первой леди, ответы помогут определить, какие именно барьеры они считают самыми значительными, а в дальнейшем - разработать план действий для их устранения.

"Любые барьеры можно убрать или сдвинуть, но сначала их надо осознать", - добавила Зеленская.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киберполиции объяснили увольнение и восстановление в должности мужа Венедиктовой
Экс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в СШАЭкс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в США
Марина Порошенко передала 200 защитных костюмов и 100 противовирусных очков в Киевскую городскую клиническую больницу №12Марина Порошенко передала 200 защитных костюмов и 100 противовирусных очков в Киевскую городскую клиническую больницу №12
Великобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограниченияВеликобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограничения
Арахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работуАрахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работу
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложные сведения в декларацииЗеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложные сведения в декларации
Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела по декларацииНасалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела по декларации
Елена Зеленская анонсировала запуск украиноязычных аудиогидов в Колизее, Версале и музее Яд ВашемЕлена Зеленская анонсировала запуск украиноязычных аудиогидов в Колизее, Версале и музее Яд Вашем
ГБР просит помощи у Панамы, Кипра и Виргинских островов для получения информации о кондитерском бизнесе ПорошенкоГБР просит помощи у Панамы, Кипра и Виргинских островов для получения информации о кондитерском бизнесе Порошенко
Гройсман призвал чиновников обнародовать свои декларации в соцсетяхГройсман призвал чиновников обнародовать свои декларации в соцсетях
Гостаможня уволила руководителя Одесской таможни и инициировала ее полный аудитГостаможня уволила руководителя Одесской таможни и инициировала ее полный аудит
СНБО сотрудничает с международными партнерами для блокировки "ВКонтакте" в УкраинеСНБО сотрудничает с международными партнерами для блокировки "ВКонтакте" в Украине
Зеленский: ошибка в декларации о доходах не является основанием для отставкиЗеленский: ошибка в декларации о доходах не является основанием для отставки
Аваков назвал антиукраинскими заявления Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего ДонбассаАваков назвал антиукраинскими заявления Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса
Елена Зеленская дала советы, как перенести COVID-19Елена Зеленская дала советы, как перенести COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости