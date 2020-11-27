Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложные сведения в декларации

Проектом закона предлагается ответственность в виде штрафа от 42 до 85 тыс. грн или общественные работы или лишение свободы до двух лет.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4434 о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.

Документ опубликован на сайте парламента.

"Задачей законопроекта является обеспечение неотвратимости наказания за нарушение требований антикоррупционного законодательства в части декларирования недостоверной информации и неподача субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в Пояснительной записке.

В частности, документом предлагается:

установить уголовную ответственность в виде штрафа от 2500 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан ( 42 500 - 85 000 грн ) либо общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

) либо общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. отдельно определить в статье 366 Уголовного кодекса Украины уголовную ответственность за неподачу субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Напомним, 28 октября Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, предусматривающий "восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, Правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций.

Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным деклараций. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий видит в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Кроме того, зарегистрировали законопроект, восстанавливающий действие отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса.

Проект содержит только одну статью, которая утверждает восстановление действие пунктов закона "О предупреждении коррупции", - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.