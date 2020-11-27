Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложные сведения в декларации

Проектом закона предлагается ответственность в виде штрафа от 42 до 85 тыс. грн или общественные работы или лишение свободы до двух лет.

Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложные сведения в декларации
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4434 о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.

Документ опубликован на сайте парламента.

"Задачей законопроекта является обеспечение неотвратимости наказания за нарушение требований антикоррупционного законодательства в части декларирования недостоверной информации и неподача субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в Пояснительной записке.

В частности, документом предлагается:

  • установить уголовную ответственность в виде штрафа от 2500 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (42 500 - 85 000 грн) либо общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
  • отдельно определить в статье 366 Уголовного кодекса Украины уголовную ответственность за неподачу субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Напомним, 28 октября Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, предусматривающий "восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, Правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций.

Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным деклараций. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий видит в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Кроме того, зарегистрировали законопроект, восстанавливающий действие отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса.

Проект содержит только одну статью, которая утверждает восстановление действие пунктов закона "О предупреждении коррупции", - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киберполиции объяснили увольнение и восстановление в должности мужа Венедиктовой
Экс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в СШАЭкс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в США
Марина Порошенко передала 200 защитных костюмов и 100 противовирусных очков в Киевскую городскую клиническую больницу №12Марина Порошенко передала 200 защитных костюмов и 100 противовирусных очков в Киевскую городскую клиническую больницу №12
Великобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограниченияВеликобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограничения
Арахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работуАрахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работу
Блок рекламы


Похожие новости
Елена Зеленская инициировала подписание украинскими и международными компаниями декларации об устранении барьеров в бизнесеЕлена Зеленская инициировала подписание украинскими и международными компаниями декларации об устранении барьеров в бизнесе
Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке бизнеса на карантинеЗеленский внес в Раду законопроект о поддержке бизнеса на карантине
Зеленский хочет присвоить Героя Украины посмертно гендиректору КБ "Южное" ДегтяревуЗеленский хочет присвоить Героя Украины посмертно гендиректору КБ "Южное" Дегтяреву
Зеленский обратился к Венецианской комиссии из-за решения КСУЗеленский обратился к Венецианской комиссии из-за решения КСУ
Налоговые каникулы, списание долгов и выплата 8000 грн компенсации, - Зеленский рассказал, какую поддержку получит бизнесНалоговые каникулы, списание долгов и выплата 8000 грн компенсации, - Зеленский рассказал, какую поддержку получит бизнес
Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела по декларацииНасалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела по декларации
Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район сдерживания роSSийской агрессииЗеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район сдерживания роSSийской агрессии
Радуцкий предложил повысить акциз на сигареты для финансирования здравоохраненияРадуцкий предложил повысить акциз на сигареты для финансирования здравоохранения
Зеленский заверил, что зона свободной торговли между Украиной и Израилем заработает с 1 январяЗеленский заверил, что зона свободной торговли между Украиной и Израилем заработает с 1 января
Зеленский подписал закон о выходе Украины из договора между странами СНГЗеленский подписал закон о выходе Украины из договора между странами СНГ
Последние новости
Подгружаем последние новости