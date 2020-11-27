В КГГА заявили, что жители Русановских садов мешают строить Подольско-Воскресенский мост

Власти Киева обратились в милицию из-за препятствования строительству Подольско-Воскресенского моста.

26 ноября неизвестные люди, представившиеся активистами от общества Русановских садов, перекрыли движение для строительного транспорта, задействованного в построении путепровода. Об этом сообщили на странице КГГА в Facebook.

"Учитывая сопротивление отдельных жителей Русановских садов и препятствование ими строительству важного объекта транспортной инфраструктуры города, заказчик строительства и генеральный подрядчик обратились в правоохранительные органы с просьбой принять меры по ликвидации незаконного перекрытия движения строительного транспорта по улице Центральной Садовой и обеспечить общественный правопорядок во время осуществления строительных работ", - заявил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

По его словам, из-за действий жителей невозможно соорудить насыпь, по которой будет проходить линия метро для соединения правого и левого берегов. Это приводит к отсрочке завершения строительства.

В КГГА напомнили: ул. Центральная Садовая, по которой осуществляется движение, является дорогой районного значения и находится в коммунальной собственности г. Киева . Местные же жители протестуют именно из-за построения съездов в сады.

Напомним, что Подольско-Воскресенский мостовой переход через Днепр - один из важнейших инфраструктурных проектов в столице Украины. Он должен разгрузить перегруженный Московский мост. Кроме того, по нему должна проходить четвертая ветка Киевского метро. Существенные работы на объекте были приостановлены с 2011 года, когда упал плавучий кран "Захарий".

Осенью 2011 года ради моста начали сносить дачи на Русановских садах. Жителям этих домов пообещали компенсации. Впоследствии городские власти несколько раз проводили тендер на строительство новых дач для людей, лишившихся их из-за строительства моста.

В 2016 году мэр Киева пообещал открыть мост в 2019 году. В 2017 году Киев выбрал ООО "Эко-Строй-Трейд" генеральным подрядчиком достройки Подольско-Воскресенского моста.

В 2019 году Виталий Кличко заявил, что автомобильное транспортное сообщение по Подольско-Воскресенскому мосту в столице планируют открыть через полтора-два года.

В июне 2020 года жители Русановских садов начали препятствовать строительству из-за постройки съездов авто с моста в сады. Состоялись даже столкновения с полицией.