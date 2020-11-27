Степанов заявил, что благодаря локдауну заболеваемость COVID-19 "практически можно свести к нулю"

Пока Минздрав планирует на следующей неделе оценить эффект от действия карантина "выходного дня".

Степанов заявил, что благодаря локдауну заболеваемость COVID-19 "практически можно свести к нулю"
Фото: facebook/Максим Степанов

Полный локдаун - самый эффективный способ замедлить распространение болезни. Введение жесткого карантина в Украине сможет прервать цепочку передачи коронавирусной болезни и тем самым сведет уровень заболеваемости до нуля.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Однако основными предпосылками для введения локдауна в Украине будут эпидемическая ситуация и нагрузка на медицинскую систему. Ведь жесткие карантинные ограничения повлияют и на экономику страны.

"С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, для уменьшения заболеваемости COVID-19, ну практически ее можно свести к нулю", - заявил он.

Степанов добавил, что сегодня в Украине ситуация напряженная, но полностью контролируемая - медицинская система справляется с нагрузкой. Из 55 886 койко-мест, выделенных для оказания медицинской помощи больным COVID-19, пока занято 27 887, или 49,9%.

Опасения в Минздраве вызывает период новогодних праздников из-за больших скоплений людей.

Минздрав ожидает, что на следующей неделе можно будет оценить эффект от действия карантина "выходного дня". По предварительным расчетам министерства, он должен приостановить стремительный рост заболеваемости COVID-19 при условии соблюдения ограничений.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за немедленный локдаун на 3-4 недели с программой компенсации.

Специалисты Киевской школы экономики считают, что без введения месячного локдауна изменить ситуацию к лучшему не удастся. При текущем заполнении койко-мест в стране критическая нагрузка на систему здравоохранения возможна уже в декабре.

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