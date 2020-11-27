ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании экс-нардепом

Высший антикоррупционный суд закрыл еще одно дело о недостоверном декларировании из-за решения Конституционного суда об отмене соответствующей статьи Уголовного кодекса.

По ст. 366-1 УК (декларирование недостоверной информации) обвинялся нардеп VIII созыва. Об этом сообщили на странице ВАКС в Facebook.

Суд не называет имени экс-нардепа, однако Центр противодействия коррупции утверждает, что речь идет о народном избраннике от РПЛ Сергее Скуратовском.

"По данным следствия, Скуратовский не задекларировал корпоративные права членов семьи на три компании, люксовый автомобиль «Мерседес», нежилое помещение на 1,5 млн грн", - говорится в сообщении ЦПК.

Напомним, что ВАКС закрыл второе дело против мэра Одессы Геннадия Труханова о недостоверном декларировании - речь шла о декларации за 2015-2016 годы. В тот же день суд закрыл еще два дела о недостоверном декларировании в связи с тем, что Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

17 ноября ВАКС отменил свой первый приговор из-за решения Конституционного суда об электронном декларировании.