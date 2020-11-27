Главу Фастовской РГА просят открыть COVID-ное отделение

Главу Фастовской РГА просят открыть COVID-ное отделение

26 ноября депутат Фастовского райсовета VIII созыва Эдуард Мондзелевский и депутат Фастовского горсовета V, VII созывов Иван Неживой обратились к главе Фастовской РГА относительно открытия отделения больницы для больных COVID-19.

Об этом KV стало известно из сообщения экс-депутата Ивана Неживого на странице в Facebook.

“Райсовет как раз вчера открыл свою первую сессию. Поэтому в новом статусе, как и обещали, немедленно реагируем на обращения фастовчан. К нам неоднократно обращались жители Фастовщины с вопросом открытия отделения больницы для больных COVID-19. Люди сетуют на то, что таких жителей Фастова и сел района везут лечиться в Тетиев, Кагарлык, Белую Церковь и пр. Сообщения о смерти там фастовских пациентов из-за нехватки оборудования (кислородных аппаратов) и увеличения количества выявленных больных, многих наших жителей возмущают”, – отметил он.

В обращении к Волкову отмечается, что, по словам бывшей руководительницы Фастовского ЗАГСа Валентины Николаевой, люди разозлены настолько, что готовы бунтовать.

“Поэтому обращаемся к вам с просьбой рассмотреть возможность создания в помещении Фастовской ЦРБ, или найдя взаимопонимание с руководством Фастовской городской ОТО, в помещении Фастовского городского центра первичной медицинской помощи по ул. Киевской, 57 (бывшая железнодорожная больница) отделения для лечения жителей Фастовщины, больных COVID-19”, – отмечается там.

Напомним, как ранее писала KV, ежесуточно на Киевщине регистрируют уже почти тысячу новых больных ковидом. В медучреждениях загруженность коек пересекла 50% рубеж, власти планируют перепрофилировать еще восемь медучреждений для получения дополнительных 1140 коек. В большинстве районов региона дети продолжают получать образование в онлайн-режиме. Проводятся и проверки общественных заведений по соблюдению правил карантина выходного дня.

Фото: “Укринформ


Виктория Билоус, КиевВласть

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