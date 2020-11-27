У Зеленского планируют до 20 декабря обеспечить кислородом 80% коек

"Сейчас этот показатель - практически 50%. И мы его увеличиваем"

У Зеленского планируют до 20 декабря обеспечить кислородом 80% коек
Кирилл Тимошенко
Фото: facebook.com/kirill.timoshenko

Количество коек, оснащенных кислородным оборудованием для борьбы с COVID-19, в медицинских учреждениях Украины еженедельно увеличивается на три тысячи. До 20 декабря обеспечить кислородом планируют до 80% коек.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует пресс-служба главы государства.

"У нас есть задача - думаю, мы ее выполним - до 20 декабря обеспечить 80% коек кислородом. Сейчас этот показатель - практически 50%. И мы его увеличиваем", - заявил он.

Кирилл Тимошенко отметил, что процент коек с кислородом трудно увеличить быстро, ведь параллельно в больницах растет количество койкомест.

"Увеличиваем койко-места - уменьшается процент (коек. - Ред.) с кислородом. Потому что это одновременный процесс", - пояснил он.

В то же время Кирилл Тимошенко отметил, что проблема с закупкой кислородного оборудования существует и в других странах. Так, сейчас о большинстве поставок можно договориться только на февраль-март 2021 года.

По данным главы Минздрава Максима Степанова, по состоянию на 23 ноября заполненность коек для больных ковидом составляла 52%.

В НСЗУ сообщили, что количество госпитализированных с COVID-19 в октябре выросло почти на 80%.

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