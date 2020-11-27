Оккупанты в четверг дважды открывали огонь на Донбассе

Уже в эти сутки враг стрелял в пригороде Авдеевки.

Оккупанты в четверг дважды открывали огонь на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 26 ноября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники на Донбассе два раза нарушили мирные договоренности.

Пресс-центр операции Объединенных сил информирует, что вблизи Марьинки враг вел огонь из крупнокалиберного пулемета.

Недалеко от населенного пункта Старогнатовка боевики применили станковый противотанковый гранатомет.

"Вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было", - уверяют в штабе ООС.

Уже в пятницу, 27 ноября, роSSийско-оккупационные войска и их наемники один раз открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

Напомним, 25 ноября боевики трижды нарушили "режим тишины" на Донбассе. В частности, оккупанты обстреляли позиции украинских военных из гранатометов в пригороде Авдеевки и неподалеку Водяного.

Также со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

На других направлениях вдоль линии разграничения нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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