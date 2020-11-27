От коронавируса скончался бывший премьер-министр Судана

Садик аль-Махди лечился в Объединенных Арабских Эмиратах.

От коронавируса скончался бывший премьер-министр Судана
Садик аль-Махді

Бывший премьер-министр Судана (1966-1967 и 1986-1989) Садик аль-Махди умер от коронавируса в возрасте 84 лет.

Об этом сообщила его партия в четверг, передает Reuters.

Садик аль-Махди, который более полувека был центральной фигурой в политической и духовной жизни Судана, лечился в Объединенных Арабских Эмиратах.

Нынешний премьер Абдалла Хамдок назвал его "одним из важнейших деятелей мысли, политики, литературы и мудрости в нашей стране". Правительство объявило в стране трехдневный траур.

Второй срок Махди в статусе главы правительства подошел к концу с военным переворотом 1989 года, который привел к власти малоизвестного в то время армейского офицера Омара Хасана аль-Башира.

Махди удалось избежать задержания и уехать из страны, но его возвращение в 2000 году привело к аэропорту десятки тысяч сторонников, и его партия Умма стала одной из крупнейших оппозиционных партий при Башире.

Он провел кампанию за возвращение к демократическому правлению, снова отправился в изгнание и вернулся на волне протестов против ухудшения экономических условий. Эти демонстрации привели к свержению режима Башира в апреле 2019 года.

Напомним, 25 ноября в возрасте 60 лет умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. 11 ноября он был выписан из больницы. Экс-футболист перенес операцию на мозге. У него обнаружили кровоизлияние.

Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

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