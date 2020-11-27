Директора Музея Революции Достоинства вызывают на допрос

Пошивайло обнародовал скан повестки о вызове на допрос.

Директора Музея Революции Достоинства вызывают на допрос
Ігор Пошивайло
Фото: Національний музей Революції Гідності • Maidan Museum

Национальная полиция вызвала на допрос Игоря Пошивайло - директора Музея Революции Достоинства, где на прошлой неделе прошли обыски.

Об этом он сообщил в Facebook.

Пошивайло отметил, что сегодня он забрал изъятый следователями при обыске внешний диск и ответил на два информационных запроса.

"В Нацполиции было еще немало разъяснительных вопросов. Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить под протокол. Спасибо, помогли. Завтра, 15:00, Владимирская, 15", - сказал директор музея, пообещав ответить на вопросы прессы после следственных действий.

Пошивайло также обнародовал скан повестки о вызове на допрос.

Фото: https://www.facebook.com/ihor.poshyvailo

19 ноября в Музее Революции Достоинства провели обыск. Директор музея Игорь Пошивайло в комментарии LB.ua сообщил, что обыски связаны с проверкой финансово-экономической деятельности музея, в частности с проектированием Мемориального комплекса.

В полиции Киева заявили, что выявлены финансовые нарушения в Музее Революции Достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 миллиона гривень. Основные же следственные действия ведутся в отношении генподрядчика, который должен был построить мемориальный комплекс. На его счет был переведен аванс в 111 млн, а осталось там только около 10 млн, при этом музей не построен. Впрочем, строительство музея пока невозможно, ведь земельный участок арестован: там проводят следственные действия и эксперименты, необходимые для расследования расстрелов на Майдане в феврале 2014 года.

В Киевской городской прокуратуре считают, что средства, выделенные на строительство Музея Революции Достоинства, были разворованы.Срок строительства истекал в августе 2019 года, однако строительные работы так и не были начаты.

В музее сообщили, что подрядчик потратил этот аванс на другие цели, кроме прописанных контрактом. Он предоставлял информацию о закупленных деревья и гранит - это самые дорогие статьи расходов, а также на другие материалы для мемориала. Подрядчик закупил 105 деревьев и особый гранит, который привезли из-за границы и который хранится сейчас в Украине. При музее создан отдельный профессиональный отдел, который занимается всеми вопросами, связанными со строительством.

23 ноября в Национальный музей Революции Достоинства пришли с новой проверкой.

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