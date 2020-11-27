Польша и Венгрия погружаются в изоляцию со стороны ЕС, - дипломат

"Своим заявлением Польша и Венгрия все глубже и глубже погружаются в изоляцию".

Польша и Венгрия все глубже погружаются в изоляцию со стороны стран Европейского Союза, блокируя принятие долгосрочного бюджета Европейского союза и "антикоронавирусного" пакета помощи в размере 1,8 триллиона евро.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС .

Варшава и Будапешт наложили вето на финансовый пакет блока в размере 1,8 триллиона евро на 2021-2027 годы, поскольку он связывает доступ к деньгам с обязательством соблюдать верховенство права. По этому механизму Венгрия и Польша могут получить меньше денег из-за, с точки зрения Брюсселя, регресс демократии в этих странах под руководством правительств, которые исповедуют правые взгляды.

Ранее в четверг премьер-министры Польши и Венгрии совместно повторили свое возражение против принципа верховенства права.

"Ясно, что нет абсолютно никакой поддержки восстановления механизма предъявления условий в Европейском парламенте или в Совете", - сказал высокопоставленный дипломат.