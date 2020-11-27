Кабмин на внеочередном заседании утвердил проект бюджета-2021 ко второму чтению

Кабинет министров 26 ноября собрался на внеочередное заседание, чтобы утвердить проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению.

Доходы закладываются на уровне 1 трлн 92 млрд, расходы - 1 трлн 328 млрд гривень. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министр финансов Сергей Марченко назвал проект сбалансированным, было учтено большинство поправок депутатов.

"В процессе доработки проводили консультации с МВФ . Параметры бюджета совпадают с оценками специалистов фонда. Найдена возможность уменьшить дефицит сектора общегосударственного управления с 8% до 5,24%. Вместе с этим в среднесрочной перспективе планируется уменьшение дефицита бюджета", - сообщил Марченко.

По его словам, средств достаточно на приоритетные сектора, в частности, здравоохранение и инфраструктуру.

От голосования за проект воздержался министр здравоохранения Максим Степанов.

Рада планировала рассмотрение бюджетного проекта еще 20 октября, однако его перенесли на следующий пленарный день - 3 ноября. Вместо этого на заседании 20 октября выступал президент Владимир Зеленский. До этого парламент почти месяц не мог собраться из-за вспышки коронавируса среди нардепов.

19 октября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что проект бюджета не готов к рассмотрению. 5 ноября за документ проголосовали в первом чтении.

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса, парламент должен до 1 декабря принять этот документ в целом как закон.

Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев предположил, что Верховная Рада не сможет принять в целом проект государственного бюджета на 2021 год в этом году.

В "Слуге народа" все же надеются, что проект во втором чтении рассмотрят в декабре. 20 ноября Кабинет Министров Украины не утвердил проект государственного бюджета-2021 ко второму чтению.