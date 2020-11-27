Кабмин поддержал закон об изменениях в НАБУ

Кабинет министров поддержал законопроект, гарантирующий работу директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника до внесения изменений в законодательство, как того требует решение Конституционного суда.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания правительства.

Во время обсуждения министр юстиции Денис Малюська попросил поддержать законопроект об изменениях в НАБУ.

"Его цель - обеспечить процессуальные гарантии нормальной работы учреждения после вступления в силу решения КСУ. Мы ничего радикально не меняем, но обеспечиваем сохранение статуса-кво до вступления в силу закона, который введет новый порядок назначения директора НАБУ соответствии с решением КС. То есть это переходный закон, который направлен на обеспечение стабильной работы НАБУ", - отметил министр юстиции.

Также отмечалось, что нынешний руководитель НАБУ будет осуществлять полномочия до назначения следующего главы ведомства.

По словам Дениса Шмыгаля, изменениями в законодательстве о НАБУ укрепляют антикоррупционную архитектуру.

Напомним, 28 августа КС признал неконституционным Указ президента о назначении Сытника директором НАБУ. Суд пришел к выводу, что пятый президент Петр Порошенко, издавая указ о назначении Сытника в 2015 году, превысил свои полномочия. Согласно решению КС, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет Министров.

В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным и обратили внимание на то, что решение было принято в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых "пленок ОАСК", на которых задокументированы разговоры об "управляемом правосудии в Украине", в том числе и в отношении принятия решений КСУ.

В Офисе президента сообщили, что примут решение КС к сведению", а представитель президента в КС заявил, что Владимир Зеленский должен издать указ об увольнении Сытника.

Сам Сытник заявил, что не собирается идти в отставку, отметив, что решение КСУ не может за собой тянуть никаких юридических последствий.

19 ноября Владимир Зеленский обсудил с послами "Большой семерки", как выйти из кризиса, который вызвал своими последними решениями КСУ. Президент заверил послов G7, что Сытник останется на посту директора НАБУ.