В Гданьске появился сквер в честь генерала армии УНР Безручко

Генерал Марко Безручко является символом польско-украинского братства в борьбе против коммунистической угрозы.

В польском Гданьске появился сквер в честь генерала армии Украинской Народной Республики Марка Безручко.

Фото: twitter.com/ADeshchytsia

Об этом сообщает посольство Украины в Польше в Facebook.

"Скверы им. Генерала Армии УНР Марка Безручко в Варшаве и Кошалине, перекресток во Вроцлаве, а сегодня - решение также и городской власти Гданьска. Спасибо президенту Гданьска, голове и депутатам городского совета за поддержку этой инициативы", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, с предложением присвоить скверу имя генерала выступил консул Украины в Гданьске Лев Захарчишин. За постановление проголосовали 27 депутатов Гданьского городского совета, 7 - воздержались.

Генерал Марко Безручко рассматривается историками как символ польско-украинского братства в общей борьбе против коммунистической угрозы. В августе 1920 года совместная операция войск УНР и польских войск позволила остановить наступление большевистских войск на Европу.

Тогда благодаря умелой обороне Замостья под Варшавой украинскими и польскими частями под командованием полковника армии УНР Марка Безручко Войску Польскому удалось одержать победу.

Фото: twitter.com/ADeshchytsia

Впоследствии Безручко жил и работал в Варшаве, был членом Высшего военного совета УНР в изгнании, министром эмигрантского правительства, председателем Украинского клуба, председателем Украинского военно-исторического общества в Варшаве, редактором и издателем военно-исторического мемуарного сборника "За Государственность".

Похоронен на Вольском православном кладбище в Варшаве.

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