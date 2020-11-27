Геннадий Кернес выздоравливает и готов вернуться к работе

Геннадий Кернес, который в очередной раз победил на местных выборах в Харькове, до сих пор проходит лечение в берлинской клинике Шарите. О здоровье харьковского градоначальника рассказал его сын Даниил Привалов.

Кернес идет на поправку: когда победивший на выборах мэр вернется в Харьков

По словам Привалова, Геннадий Кернес планирует вернуться в родной город и приступить к работе до 20 декабря. Пока у семьи нет сомнений в том, что именно так и произойдет, поскольку Геннадий Адольфович идет на поправку, хотя лечение, назначенное немецкими медиками длительное и требует времени.

Сын мэра Харькова добавил, что в последнее время Геннадий Кернес чувствует себя лучше, он чаще выходит на видеосвязь с близкими и коллегами, восстановление его здоровья хоть с трудом, но продвигается. Врачи берлинской клиники разрешают Кернесу вернуться домой.

Кернес идет на поправку: когда победивший на выборах мэр вернется в Харьков

Кроме того, Даниил Привалов рассказал, что его отец немного расстроился, что набрал мало голосов на выборах, по данным соцопросов, Геннадий Кернес набирал около 80 %. «Но это объяснимо, так как два месяца из-за болезни отец не выходил на связь, не коммуницировал с горожанами. Но вскоре это изменится», - сказал Привалов.

Напомним, ранее в полицию Харькова было подано заявление об исчезновении мэра Харькова. Однако позже правоохранители сообщили, что Геннадий Кернес найден, дело закрыли.


Шевченко Лилия, Тудей

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