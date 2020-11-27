Геннадий Кернес выздоравливает и готов вернуться к работе

Геннадий Кернес, который в очередной раз победил на местных выборах в Харькове, до сих пор проходит лечение в берлинской клинике Шарите. О здоровье харьковского градоначальника рассказал его сын Даниил Привалов.

По словам Привалова, Геннадий Кернес планирует вернуться в родной город и приступить к работе до 20 декабря. Пока у семьи нет сомнений в том, что именно так и произойдет, поскольку Геннадий Адольфович идет на поправку, хотя лечение, назначенное немецкими медиками длительное и требует времени.

Сын мэра Харькова добавил, что в последнее время Геннадий Кернес чувствует себя лучше, он чаще выходит на видеосвязь с близкими и коллегами, восстановление его здоровья хоть с трудом, но продвигается. Врачи берлинской клиники разрешают Кернесу вернуться домой.

Кроме того, Даниил Привалов рассказал, что его отец немного расстроился, что набрал мало голосов на выборах, по данным соцопросов, Геннадий Кернес набирал около 80 %. «Но это объяснимо, так как два месяца из-за болезни отец не выходил на связь, не коммуницировал с горожанами. Но вскоре это изменится», - сказал Привалов.

Напомним, ранее в полицию Харькова было подано заявление об исчезновении мэра Харькова. Однако позже правоохранители сообщили, что Геннадий Кернес найден, дело закрыли.