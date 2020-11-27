Кличко уволил уличенного в растрате на ремонтах школы и детсада директора КП “Киевстройреконструкция”
Киевский городской голова Виталий Кличко уволил директора коммунального предприятия “Дирекция по капитальному строительству и реконструкции “Киевстройреконструкция” Ярослава Мусиенко (на фото).
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Согласно документу, мэр Киева распорядился уволить директора КП “Киевстройреконструкция” Ярослава Мусиенко с 27 ноября в связи с окончанием срока действия контракта.
Исполнять обязанности руководителя КП “Киевстройреконструкция” временно будет заместитель директора предприятия Дмитрий Чудутов.
Напомним, в ноябре 2019 года сотрудники прокуратуры Киева и СБУ объявили о подозрении в растрате 1 млн гривен, выделенных на ремонт школы и детского сада, директору столичного КП “Дирекция по капитальному строительству и реконструкции “Киевстройреконструкция”.
В конце мая сего года прокуратура направила в суд обвинительный акт о растрате миллиона гривен директором КП “Киевстройреконструкция” Ярославом Мусиенко.
Напомним, КП “Киевстройреконструкция” не раз оказывалось замешанным в скандалах, связанных с хищением средств. Еще в 2016 году
Напомним также, что в апреле 2017-го градоначальник Виталий Кличко подписал распоряжение № 241 “О привлечении к дисциплинарной ответственности” Ярослава Мусиенко.
Ярослав Мусиенко руководил КП “Киевстройреконструкция” с с 28 августа 2014 года. Предприятие подчинено Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, который с 17 июля 2017 года возглавляет Дмитрий Науменко. Работу Департамента курирует заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
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