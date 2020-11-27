Послом США в Киев может вернуться Йованович, - нардеп Чернев

Ожидается, что она возьмется за борьбу с коррупцией и обеспечение политической стабильности в Украине.

Послом США в Киев может вернуться Мари Йованович, которая возьмется за борьбу с коррупцией и обеспечение политической стабильности в Украине.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

По словам парламентария, уже есть сигналы о том, что Соединенные Штаты Америки намерены задавать тон в мировой внешней политике. РоSSийских агентов влияния будут нейтрализовать усилением санкций, замораживанием счетов и уголовными делами.

"Вчера на Парламентской ассамблее НАТО был избран новый президент - конгрессмен из США Джерри Коннолли, демократ из команды Байдена. Кроме того, Байден обещает восстановить более тесные отношения с партнерами по НАТО и усилить влияние Вашингтона в Восточной Европе. Он также выступает за продолжение целого ряда международных соглашений: Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с РФ , возврат к Договору по ракетам средней и меньшей дальности и Договору об открытом небе", - отметил Чернев в интервью изданию.

Нардеп добавил, что кроме этого, в своем стейтменте Байден написал о том, что в отношении Украины его позиция остается неизменной.

"А именно: в нашей стране должна продолжаться борьба с коррупцией; Украинае должна быть оказана помощь, в том числе и летальное оружие; необходимо продлить санкции против РоSSийской Федерации, пока она не вернет захваченные территории. И в рамках этих задач, согласно моим источникам, Байден будет настаивать на восстановлении и усилении антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Скорее всего, посол, которого уже утвердили, будет заменен, и в Киев может вернуться Мари Йованович, которая и займется поддержкой неправительственных организаций, борьбой с коррупцией и обеспечением политической стабильности в Украине" , - пояснил Чернев.

Напомним, еще в мае президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке 71-летнего Кита Дейтона на должность посла в Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев готов сразу принять Дейтона после окончательного утверждения его кандидатуры сенатом Соединенных Штатов, "но все зависит от процедур в Конгрессе США ".

Должность американского посла освободилась в мае 2019 года, когда Трамп уволил с этого поста Мари Йованович, которая позже свидетельствовала по делу об импичменте президента США .