Синютка предложил создать "патриотическое большинство" в Львовском областном совете

И подписать меморандум.

Синютка предложил создать "патриотическое большинство" в Львовском областном совете
Фото: Маркиян Лысейко

Партия «Европейская Солидарность» предложила другим политическим силам создать патриотическое большинство в Львовском областном совете. Соответствующий меморандум опубликовал на своей странице в сети Facebook народный депутат, глава Львовской территориальной организации партии Олег Синютка.

«Местные выборы открыли перед Украиной шанс продолжить развитие государства, в условиях завершения реформы децентрализации, опираясь на лучший европейский опыт развития территориальных общин и продолжая последовательный вектор движения нашего государства, направленный на членство в Европейском Союзе и НАТО», - говорится в документе.

«Пришло время кардинальных изменений в подходах к политике и управлению государством и собственными общинами. А то, используем ли мы возможность построить новую Украину, зависит исключительно от нас. Мы, представители политических сил, получивших свое представительство в Львовском областном совете, нацелены на реализацию шанса, представшего перед Украиной. Мы осознаем сложность вызовов, которые сегодня стоят перед государством и Львовщиной. Нас должна объединить общая программа их решения, и мы сделаем все, чтобы оправдать надежды жителей Львовщины на позитивные изменения в области», - отмечает Меморандум.

Среди приоритетов - искоренение коррупции, меры борьбы с эпидемией коронавируса, максимальная поддержка сильных самоуправляющихся общин, восстановление экономики, которую обрушила слабая политика центральной власти, специальные программы социальной защиты, развитие туризма, спорта, качественное образование, строительство жилья для ветеранов АТО/ООС и семей погибших воинов, сотрудничество и развитие гражданского общества. А также поддержка проектов, направленных на сохранение культуры Украинских Карпат, поддержка горных территорий.

«Мы открыты к сотрудничеству со всеми политическими силами и депутатами, разделяющими провозглашенные нами принципы и программу деятельности и готовыми принять участие в формировании стабильного большинства в Львовском областном совете», - отмечают в «Европейской Солидарности».

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