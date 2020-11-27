В Коцюбинском неизвестные в черной одежде и в темных очках пыталась заблокировать работу избирательной комиссии

В поселке Коцюбинское Киевской области неизвестные лица в черной одежде и в темных очках ворвались на избирательный участок во время пересчета голосов результатов выборов в органы местного самоуправления.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Неизвестные мужчины начали блокировать работу членов комиссии, и между ними возникла потасовка.

Работники полиции мгновенно прибыли на место происшествия, где задержали пятерых правонарушителей.

Отмечается, что один из задержанных - представитель одной из политпартий, объяснивший правоохранителям, что таким образом он намеревался присутствовать при пересчете голосов. А его сообщники - это частные охранники.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) УК.

Напомним, наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали 220 инцидентов в день второго тура выборов мэров.