В Одесском медуниверситете с нарушениями провели выборы ректора, победил уволенный Минздравом Запорожан

Экс-ректор Одесского медицинского университета Валерий Запорожан снова провозглашен победителем выборов главы учебного заведения.

При этом избирательный процесс проходил с нарушениями - перед голосованием официальный сайт вуза и другие медиа университета рекламировали только Запорожана, а студенты перед тем, как бросить бюллетени в урну, фотографировали их или показывали преподавателям. Кроме того, в помещение, где проходило голосование, не пустили журналистов, пишет "Думская".

Профессор Запорожан, согласно обнародованным результатам, получил поддержку 812 человек. Руководитель муниципального департамента здравоохранения Елена Якименко получила 113 голосов, и.о. ректора, назначенный Минздравом в 2018 году Константин Аймедов, - 68 голосов.

Против всех проголосовали 32 избирателя, 11 бюллетеней признаны недействительными.

Журналисты также сообщают, что на бюллетенях иностранных студентов были замечены посторонние отметки. Впрочем, глава избиркома Елена Аппельханс утверждает, что серьезных нарушений во время голосования не было.

Валерий Запорожан возглавлял ОНМедУ с 1994 по 2018 год, был уволен Минздравом за то, что не допустил министерскую проверку. Проверка должна была выяснить общую ситуацию в университете и оценить работу Запорожана, поскольку министерство получило большое количество жалоб на него.

Исполнять обязанности ректора стал заведующий кафедрой психологии Константин Аймедов, но некоторое время его не допускали на рабочее место.

Проверка Минздрава, которая все же смогла попасть в вуз, обнаружила несколько грубых нарушений. Во-первых, большая часть оборудования, которое университет закупил для кафедры акушерства и гинекологии, на которой работал Запорожан, не задействовалась в учебном процессе, а использовалась для предоставления платных медицинских услуг в гинекологическом отделении Многопрофильного медицинского центра. Стоимость оборудования составила 220 миллионов гривен.

Во-вторых, проверка выявила, что университет использовал 816 700 гривен не по целевому назначению - ОНМедУ из специального фонда выдал заработные платы работникам, которые не оказывали услуг на такую сумму.

В-третьих, новый научный парк «Биометрический инновационно-технологический кластер «Битек» находился на территории ОНМедУ без соответствующего договора аренды. Несмотря на значительные вливания государственных средств, пока проект существовал только на бумаге.