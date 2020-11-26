Голубовская: пик эпидемии в Украине будет в декабре-январе

Официальная статистика не отражает реальных масштабов заболевания, и на самом деле инфицированных людей гораздо больше.

Инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская считает, что Украина еще далека от пика эпидемии коронавируса.

"Сейчас мы находимся на интенсивной передаче. Пиком, я думаю, будет декабрь-январь", - сказала Голубовская во время выступления на украинском женском конгрессе.

Она подчеркнула, что официальная статистика не отражает реальных масштабов заболевания и на самом деле инфицированных людей гораздо больше.

"Официальная статистика инфекционных болезней всегда отстает от реальной. Мы узнаем оценочные данные, когда пройдет вся эта история, где-то через год-полтора. Но реально больных намного больше... поэтому нужно дистанцироваться, мыть руки", - сказала Голубовская.

Она добавила, что холодная погода способствует распространению вируса и увеличению количества серьезно больных.

"Почему если человек инфицируется, сейчас более тяжелое течение заболевания? Потому что в силу погодных условий человек получает большую дозу возбудителя. А любое инфекционное заболевание - это еще дозозависимый процесс", - сказала Голубовская.

Она добавила, что с медицинской точки зрения остановить распространение инфекции можно только локдауном.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за немедленный локдаун на 3-4 недели с программой компенсации.