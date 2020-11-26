Голубовская: пик эпидемии в Украине будет в декабре-январе

Официальная статистика не отражает реальных масштабов заболевания, и на самом деле инфицированных людей гораздо больше.

Голубовская: пик эпидемии в Украине будет в декабре-январе
Фото: скрін відео

Инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская считает, что Украина еще далека от пика эпидемии коронавируса.

"Сейчас мы находимся на интенсивной передаче. Пиком, я думаю, будет декабрь-январь", - сказала Голубовская во время выступления на украинском женском конгрессе.

Она подчеркнула, что официальная статистика не отражает реальных масштабов заболевания и на самом деле инфицированных людей гораздо больше.

"Официальная статистика инфекционных болезней всегда отстает от реальной. Мы узнаем оценочные данные, когда пройдет вся эта история, где-то через год-полтора. Но реально больных намного больше... поэтому нужно дистанцироваться, мыть руки", - сказала Голубовская.

Она добавила, что холодная погода способствует распространению вируса и увеличению количества серьезно больных.

"Почему если человек инфицируется, сейчас более тяжелое течение заболевания? Потому что в силу погодных условий человек получает большую дозу возбудителя. А любое инфекционное заболевание - это еще дозозависимый процесс", - сказала Голубовская.

Она добавила, что с медицинской точки зрения остановить распространение инфекции можно только локдауном.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за немедленный локдаун на 3-4 недели с программой компенсации.

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