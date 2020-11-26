Телеканалу "Z ZIK" назначили проверку из-за телемарафона о Соросе

Нацсовет считает, что подобные заявления украинской общенациональной телерадиокомпании могут быть рассмотрены как подстрекательство к определенным негативным действиям насильственного характера.

Телеканалу "Z ZIK" назначили проверку из-за телемарафона о Соросе
Фото: zik.ua

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу "Z ZIK" внеплановую проверку из-за признаков разжигания вражды и ненависти.

Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета.

"Основанием стала трансляция анонса телемарафона "Реванш соросятни" с высказываниями, которые имеют признаки разжигания вражды и ненависти и могут быть рассмотрены как подстрекательство к определенным негативным действиям насильственного характера и вызывающие ощущение неприязни, вражды к определенной категории людей или к отдельным представителям этих категорий", - говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что распространяемые в анонсе лексемы имеют признаки скрытого призыва зрителя к разжиганию вражды по отношению к неопределенной социальной категории "соросята" и лицам по признаку их принадлежности к гражданству США (частных и должностных лиц), по которым телерадиокомпания формирует поведение адресата речи, используя методы речевого манипулирования сознанием, влияния на психику зрителя.

"Подобные заявления украинской общенациональной телерадиокомпании могут быть рассмотрены как подстрекательство к определенным негативным действиям насильственного характера и как такие, которые создают, вызывают ощущение неприязни, вражды к определенной категории людей или к отдельным представителям этой категории", - добавили в Нацсовете.

Проверка будет проведена в период с 14.12.2020 по 29.12.2020 года.

Напомним, позавчера в Киеве под посольством США ОПЗЖ устроила акцию "против внешнего управления". Парень в маске Джорджа Сороса водил на поводке женщину в традиционном украинском наряде. "Митинг" устроило молодежное крыло партии, но среди участников было немало людей пенсионного возраста.

"Акцию" активно освещали СМИ, приближенные к нардепу Виктору Медведчуку.

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