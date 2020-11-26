В Раде мало шансов для отмены полной фискализации с января 2021 года - Гетманцев

Отсрочка фискализации на год, до января 2022 года, возможна для ФЛП за исключением рисковых групп - сетей электроники, аптек, продаж в интернете, автозапчастей и ювелирных изделий.

Об этом в интервью LB.ua заявил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

"Их (движения SaveФОП) главное требование - принять законопроекты 3853-1, 3853-2, которые отменяют фискализацию вообще. То есть отменяют даже ту фискализацию, которая уже работает с 2016 года (в отношении технически сложных бытовых товаров. - Ред.) и с 2018 года (в отношении аптек. - Ред.). Это бескомпромиссная позиция. И она такова с самого начала. Они не хотят идти на какие бы то ни было уступки, искать общий и приемлемый компромисс для всех. Наш же комитет работал целый год, в частности с представителями малого бизнеса . И наше предложение заключается в том, чтобы отсрочить фискализацию на год (до 1 января 2022 года. - Ред.) для всех, кроме рисковых групп. И конечно нет, не откладывать применение РРО ни для электроники, ни для аптек, ни для интернета, ни для ювелирки", - заявил он.

Глава профильного комитета напомнил, что 17 ноября Рада в условиях, когда на улицу вышли с протестом тысячи предпринимателей, так и не поддержала его законопроект №4312-д. Было принято решение о создании рабочей группы для подготовки нового законопроекта, чем сегодня занимается Кабинет министров.

"Мы готовы к компромиссам. И комитет, и Кабмин, который, кстати, также категорически против отмены всей фискализации. Поэтому мы разработали компромиссный вариант, но он не был принят в парламентском зале. Почему? Такое политическое решение было принято в результате совещания глав фракций. Впрочем, и у полной отмены фискализации шансов мало, ведь поддержки в парламентском зале идеи полной отмены фискализации у нас нет. Соответствующий проект закона даже не включили в повестку дня", - подчеркнул он.

По его словам, в Раде может быть принят компромиссный вариант законопроекта для решения проблемы ФЛП. Он состоит в фискализации для рисковых отраслей с 1 января 2021 года, а для остальных она откладывается на год.

"Важно понимать, что эту дискуссию мы ведем уже год. К сожалению или к счастью, политические силы, требующие моей отставки с поста главы комитета, стоят на одном. Они поддерживают полную отмену фискализации. Но я как был, так и буду категорически против такого решения", - считает он.

Напомним, что 18 ноября в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об отзыве с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в связи с неудовлетворительной работой в должности. Инициаторами документа являются члены депутатской группы "Партия "За будущее", "Доверие", а также фракции "Европейская солидарность".

17 ноября произошли столкновения между полицией и предпринимателями, вышедшими на акцию протеста к зданию парламента. Сначала протестующие не давали депутатам зайти в парламент, из-за чего правоохранителям пришлось делать для них специальный коридор. Протестующие выступали против введения кассовых аппаратов.

4 ноября в Верховной Раде Украины не хватило голосов для принятия законопроекта №4313, откладывающего на год применение кассовых аппаратов для ФЛП 2-4 групп.