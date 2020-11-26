Глава Фонда госимущества призвал разблокировать большую приватизацию
Глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко призвал народных депутатов принять законодательные изменения, которые позволили бы разблокировать большую приватизацию.
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Причины заявления
«И мы, и бизнес будем требовать от депутатов разморозить большую приватизацию. Кроме успехов малой приватизации, у нас есть конкретные заявки от больших инвесторов, которые хотят вкладывать в Украину. Это просто преступление – принять запрет на то, чтобы к нам шли инвестиции и создавались рабочие места», – сказал глава ФГИУ.
По словам Сенниченко, приватизация была заблокирована принятием Верховной Радой законопроекта, который запрещает проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации на период карантина.
Хроники запрета
- 2 сентября Верховная Рада установила запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации на период карантина. Закон №3552 поддержали 279 депутатов.
- Глава парламента Дмитрий Разумков подписал закон 8 сентября.
- 22 сентября документ вернули с подписью президента Владимира Зеленского.
Напомним
- Кабинет Министров ожидает, что в ближайшие годы поступления в государственный бюджет от продажи объектов большой приватизации составят около $1 млрд.
- В 2020 году правительство планировало продать более 300 объектов малой приватизации и 5 крупных предприятий.
- В январе т. г. был обнародован перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2020 год.
- В списке 927 объектов, среди которых 44 пакета акций, 208 единых имущественных комплексов государственных предприятий, 146 объектов незавершенного строительства, 46 объектов социально-культурного назначения и 483 позиции отдельного имущества.
- В 2019 году сумма поступлений в госбюджет от приватизации составила 536,5 млн грн. План приватизации удалось выполнить лишь на 3%, из-за чего бюджет недополучил значительную часть доходов.