Глава Фонда госимущества призвал разблокировать большую приватизацию

Глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко призвал народных депутатов принять законодательные изменения, которые позволили бы разблокировать большую приватизацию.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе онлайн-конференции «Как стимулировать частные инвестиции в экономике и повысить эффективность управления государственными ресурсами».

Причины заявления

«И мы, и бизнес будем требовать от депутатов разморозить большую приватизацию. Кроме успехов малой приватизации, у нас есть конкретные заявки от больших инвесторов, которые хотят вкладывать в Украину. Это просто преступление – принять запрет на то, чтобы к нам шли инвестиции и создавались рабочие места», – сказал глава ФГИУ.

По словам Сенниченко, приватизация была заблокирована принятием Верховной Радой законопроекта, который запрещает проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации на период карантина.

Хроники запрета

2 сентября Верховная Рада установила запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации на период карантина. Закон №3552 поддержали 279 депутатов.

Глава парламента Дмитрий Разумков подписал закон 8 сентября.

22 сентября документ вернули с подписью президента Владимира Зеленского.

Напомним