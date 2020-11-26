Глава Фонда госимущества призвал разблокировать большую приватизацию

Глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко призвал народных депутатов принять законодательные изменения, которые позволили бы разблокировать большую приватизацию.

Глава Фонда госимущества призвал разблокировать большую приватизацию
Фото: etcetera.media

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе онлайн-конференции «Как стимулировать частные инвестиции в экономике и повысить эффективность управления государственными ресурсами».

Причины заявления

«И мы, и бизнес будем требовать от депутатов разморозить большую приватизацию. Кроме успехов малой приватизации, у нас есть конкретные заявки от больших инвесторов, которые хотят вкладывать в Украину. Это просто преступление – принять запрет на то, чтобы к нам шли инвестиции и создавались рабочие места», – сказал глава ФГИУ.

По словам Сенниченко, приватизация была заблокирована принятием Верховной Радой законопроекта, который запрещает проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации на период карантина.

Хроники запрета

  • 2 сентября Верховная Рада установила запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации на период карантина. Закон №3552 поддержали 279 депутатов.
  • Глава парламента Дмитрий Разумков подписал закон 8 сентября.
  • 22 сентября документ вернули с подписью президента Владимира Зеленского.

Напомним

  • Кабинет Министров ожидает, что в ближайшие годы поступления в государственный бюджет от продажи объектов большой приватизации составят около $1 млрд.
  • В 2020 году правительство планировало продать более 300 объектов малой приватизации и 5 крупных предприятий.
  • В январе т. г. был обнародован перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2020 год.
  • В списке 927 объектов, среди которых 44 пакета акций, 208 единых имущественных комплексов государственных предприятий, 146 объектов незавершенного строительства, 46 объектов социально-культурного назначения и 483 позиции отдельного имущества.
  • В 2019 году сумма поступлений в госбюджет от приватизации составила 536,5 млн грн. План приватизации удалось выполнить лишь на 3%, из-за чего бюджет недополучил значительную часть доходов.

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