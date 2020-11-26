В Турции несколько участников неудачного государственного переворота получили по 79 пожизненных сроков

Всего к пожизненным срокам в Турции приговорили 27 человек.

В Турции несколько участников неудачного государственного переворота получили по 79 пожизненных сроков
Фото: newzz.in.ua

В Турции несколько участников неудачного военного переворота в 2016 году получили по 79 пожизненных сроков.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на агентство "Анадолу".

В частности, на 79 пожизненных сроков осужден бывший пилот ВВС Хусейн Тюрка, который в день переворота делал попытки нанесения ударов по зданию парламента, управлению спецназа МВД и управлению спутниковой связью. Такой же приговор по тому же обвинению вынесли бывшему пилоту и подполковнику Хасану Хусну Баликджи.

К такому же количеству пожизненных сроков приговорены Кемаль Батмаз, Хакан Чичек, Нуреттин Оруч, Харун Бинис: они руководили событиями в день переворота с базы ВВС в Акинчи. База использовалась как плацдарм для переворота.

Также 79 пожизненных сроков получил бывший лейтенант Мустафа Мете Кайгусуз, он отправлял инструкции пилотам в ходе переворота.

К пожизненному заключению с содержанием в тюрьме строгого режима приговорили бывшего генерала Тимурджана Эрмиша за то, что он задержал командующего силами жандармерии Турции Галипа Мэнди.

К 16 пожизненным срокам в тюрьме строгого режима также приговорили пилота Муслима Маджита, его действия привели к гибели 16 человек в здании администрации президента Турции в день переворота.

Всего к пожизненным срокам в четверг в Турции приговорили 27 человек.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. Армия объявила военное положение и комендантский час. Президент Турции Реджеп Эрдоган появился в эфире через более чем час после начала переворота. Он заявил, что это дело рук так называемых ґюленистов, последователей идей турецкого писателя и интеллектуала Фетхуллаха Гюлена, который живет в изгнании в США.

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