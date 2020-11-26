Полный локдаун добавит 0,5-0,7% к падению ВВП

Введение локдауна в Украине добавит 0,5-0,7% к падению ВВП . Введение жестких мер на две-три недели более эффективно, чем на два дня с перерывом на будни.

Об этом в интервью LB.ua сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

"Мы считаем, что локдаун на три недели добавит максимум до 0,5-0,7% к уже существующему падению ВВП . Это минус к тому минусу, который мы уже имеем. Но не более процента в любом случае. Это, конечно, плохо. Это больно. Однако, если мы говорим о жизни людей, это уже вопрос не денег. Это мировоззренческий вопрос, чему мы отдаем приоритет. Я считаю, что обсуждать альтернативу жизни-деньги, даже одной жизни одного украинца и 0,7% ВВП мы не имеем морального права", - высказался он.

Гетманцев неоднозначно оценивает решение о карантине выходного дня.

"Проблема таких решений в том, что никто не знает правильных решений. Правительство приняло такое решение. Например, Турция тоже приняла решение о карантине выходного дня. Правильное или нет, ну кто знает? Это покажет практика. Я сторонник более жестких мер, которые прогнозируемо будут эффективными. Если мы говорим о разрыве цепочки заражений, то точно эффективнее будут две или три недели локдауна, чем два дня с перерывом на рабочие. Но правительство - единственный орган, который может и должен принимать решение в такой ситуации", - добавил он .

Глава финансового комитета отметил, что для поддержки малого и среднего бизнеса продолжает работать программа "5-7-9".

"Если у предпринимателей есть долги, они перекредитуются по "5-7-9". С учетом инфляции у них получится нулевая ставка по этим кредитам. Если мы говорим о помощи по частичной занятости, при минимальной зарплате, то это уже есть. Вот почему я против карантина выходного дня. Потому что проблема карантина выходного дня заключается в том, что мы не можем администрировать льготы, которые предоставляем. Мы не можем реально проверить, кто работает, а кто нет, в каком объеме работает. Если мы говорим о локдауне, то в этом вопросе с локдауном проще. Президент объявил инициативы по поддержке бизнеса и украинцев в период карантина. Это действительно достаточно большие финансовые программы, и если правительство найдет на них средства, то это будет значительная поддержка и бизнеса, и наемных работников за счет государства. Президент даже налоговые долги до 3000 гривен предложил списать", - отметил он.

Напомним, что за введение локдауна высказались министр внутренних дел и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что правительство готовится ко всем возможным сценариям развития эпидемии коронавируса и вероятному карантину на зимние праздники.

В Минздраве заявили, что будут требовать от правительства введения в Украине более жесткого карантина, если ежедневно будут выявлять 30 тыс. больных коронавирусом.

Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил возможность локдауна. Когда именно могут ввести локдаун, Степанов не сказал. По его словам, пока ежедневный прирост количества больных остается в пределах 15 тысяч, "медицинская система работает в достаточно напряженном графике, но это не критические вещи".