Меркель настаивает на закрытии горнолыжных курортов в Европе

Канцлер назвала пандемию COVID-19 крупнейшим после Второй мировой войны вызовом для Германии, ЕС и всего мира.

Германия будет добиваться закрытия для посетителей европейских горнолыжных курортов во время зимнего сезона.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает DW.

"Мы постараемся организовать голосование в ЕС относительно того, можем ли мы закрыть все лыжные курорты. К сожалению, когда слышишь заявления от Австрии, не похоже, что нам удастся легко достичь успеха, но мы попробуем снова", - заявила она, выступая в четверг, 26 ноября, в Бундестаге.

Также Меркель призвала сограждан к солидарности с учетом эпидемии COVID-19 в стране. "Мы можем это сделать, мы не бессильны", - заявила она. В то же время канцлер предупредила, что "впереди у нас, несомненно, снова тяжелые месяцы".

Немецкий канцлер назвала пандемию COVID-19 крупнейшим после Второй мировой войны вызовом для Германии, Европейского Союза и всего мира. По ее словам, перспектива появления вакцины дает надежду, как и то, что мы больше знаем о коронавирусе. Вакцина не решит эту проблему немедленно, однако она - "свет в конце тоннеля", считает Меркель. Если к Рождеству вакцина станет доступной в Германии, то ее предложат медицинским работникам и тем, кто работает в сфере ухода за больными и престарелыми, отметила она.

Правительство Австрии выступает против закрытия горнолыжных курортов и потребует компенсаций, если такое решение будет принято. По данным канцелярии австрийского министра финансов Гернота Блюмеля, "лыжный локдаун" будет стоить стране примерно 2,4 млрд евро потерянных доходов за трехнедельный период рождественских и новогодних праздников.

Напомним, из-за роста количества новых случаев заболевания коронавирусом Австрия ввела повторный жесткий локдаун. Он продлится как минимум до 6 декабря. После этого правительство Австрии намерено провести массовое тестирование населения на ковид по примеру Словакии.