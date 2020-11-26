Аваков выступил за немедленный локдаун на 3-4 недели

"Когда, не дай Бог, медицинская система рухнет, будет поздно реагировать".

Аваков выступил за немедленный локдаун на 3-4 недели
Фото: konkurent.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за немедленный локдаун на 3-4 недели.

Об этом он сказал в четверг в эфире "Украина 24".

"Моя личная точка зрения - нужно вводить локдаун как можно скорее на 3-4 недели. Не нужно прятаться за политическими лозунгами или удобными формулировками, так как речь идет об очень системных, больших рисках для здоровья наших людей. Как только мы будем готовы - я надеюсь, это будет в ближайшие дни - сформулировать в деталях и реальных механизмах ту программу компенсации, которую озвучил президент, нужно немедленно ввести локдаун, прервать цепь передачи инфекции и постараться сохранить здоровье наших украинцев и избежать ситуации, когда у нас более 200 смертей ежедневно", - сказал министр.

Аваков добавил, что считает, что текущий уровень заполненности больниц - "на грани катастрофы".

"Когда, не дай Бог, медицинская система рухнет, будет поздно реагировать. Поэтому реагировать нужно именно сейчас. Да, всем тяжело. Государству невероятно трудно, бюджет в катастрофическом состоянии. Но и риски такие, что нужно принимать какое-то решение", - сказал министр .

По его мнению, если ввести локдаун именно сейчас, то Новый год можно будет встречать в хорошем настроении.

Напомним, что в Минздраве заявили, что потребуют от правительства введения в Украине более жесткого карантина, если ежедневно будут выявлять 30 тысяч больных коронавирусом.

Уже вступило в силу постановление парламента, согласно которому правительство должно информировать об усилении карантина не менее чем за семь дней. Сейчас до конца ноября действует карантин выходного дня.

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