РоSSия направила на Донбасс сотый "гумконвой"

С 5.30 до 6.35 через роSSийские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину проехало 2 колонны так называемого "гумконвоя" в составе 14 автомобилей.

РоSSия направила на Донбасс сотый "гумконвой"
Фото: mchs.gov.ru

РоSSия в очередной раз в одностороннем порядке оформила 100-й так называемый "гумконвой".

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Поскольку перемещение «гумконвоя» вновь происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение, без выполнения контрольных функций", - говорится в сообщении.

С 5.30 до 6.35 через роSSийские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину проехало 2 колонны так называемого "гумконвоя" в составе 14 автомобилей. В грузовиках, которые были заполнены на 40-50%, якобы перевозили медицинское оборудование и медикаменты.

Напомним, РоSSия направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои" с августа 2014 года. Таможенную и пограничную службы Украины они не проходят, к проверкам этих грузовиков россияне не допускают.

Министерство иностранных дел Украины протестует против этих нарушений, однако роSSийский МИД на это не реагирует.

Под видом "гумконвоев" РоSSия направляет на Донбасс материалы и вооружения для боевиков.

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