Кличко презентовал иллюстрированную "самоироничную книгу" своих цитат

Он планирует перевести ее на другие языки и не исключает выпуска второй части.

Мэр Киева Виталий Кличко презентовал книгу "Кто не слышал, тот увидит!", которую он представил как самоироничный сборник своих избранных цитат.

Презентацию творчества Кличко проводил с ограниченным количеством лиц по причине карантина, мероприятие транслировали онлайн.

Кличко отметил, что на шутки о себе не обижается, "если это не так называемые шутки 95 Квартала".

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"Каждый из нас делает высказывания, эти высказывания набрали большую силу, когда я стал заниматься политикой, они набрали, так сказать, политический вес... Каждая из этих цитат иллюстрирована, вы можете увидеть, где это происходило, в каких условиях", - сообщил Кличко .

Иллюстратором книги стал Дмитрий Кривонос.

Кличко добавил, что в будущем может выпустить вторую часть сборника. Также он хотел бы перевести эту книгу на другие языки.