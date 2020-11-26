Кличко презентовал иллюстрированную "самоироничную книгу" своих цитат
Он планирует перевести ее на другие языки и не исключает выпуска второй части.
Мэр Киева Виталий Кличко презентовал книгу "Кто не слышал, тот увидит!", которую он представил как самоироничный сборник своих избранных цитат.
Презентацию творчества Кличко проводил с ограниченным количеством лиц по причине карантина, мероприятие транслировали онлайн.
Кличко отметил, что на шутки о себе не обижается, "если это не так называемые шутки 95 Квартала".
"Каждый из нас делает высказывания, эти высказывания набрали большую силу, когда я стал заниматься политикой, они набрали, так сказать, политический вес... Каждая из этих цитат иллюстрирована, вы можете увидеть, где это происходило, в каких условиях", - сообщил Кличко .
Иллюстратором книги стал Дмитрий Кривонос.
Кличко добавил, что в будущем может выпустить вторую часть сборника. Также он хотел бы перевести эту книгу на другие языки.
Мэр Киева также сообщил, что сборник был опубликован на его собственные деньги, пока есть 3000 экземпляров. Он не исключает, что книгу можно будет купить онлайн, но Кличко не знает, сколько она будет стоить. Средства должны пойти на благотворительность.