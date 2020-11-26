СБУ заблокировала канал переправки роSSийских военных комплектующих средств

Одна из киевских компаний планировала незаконно поставлять комплектующие к вертолетной технике в африканскую страну.

Контрразведка СБУ заблокировала международный канал поставки через территорию Украины роSSийских товаров военного назначения и предупредила их возможную переправку в страны санкционного списка Совета Безопасности ООН .

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Правоохранители задокументировали и пресекли противоправную деятельность менеджмента одной из киевских компаний, которые планировали незаконно поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что для сокрытия роSSийского происхождения товаров и их военного назначения при таможенном оформлении груза организаторы предоставили документацию, в которой указаны ложные сведения. Также у отправителей не было разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством, для экспорта товаров данной категории. Переправить военную продукцию злоумышленники планировали авиарейсом из аэропорта "Борисполь".

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.