У Разумкова все еще "позитивный" тест на коронавирус

Спикер заявил, что чувствует себя значительно лучше.

У главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова все еще положительный результат теста на коронавирус, и он работает в дистанционном режиме.

Об этом он написал в Facebook.

"Уже две недели, как я нахожусь на самоизоляции дома. Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор "позитивный". Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе", - написал спикер.

По его словам, до сих пор не решенной остается ситуация фактической остановки антикоррупционной реформы, которая сложилась в результате известного всем решения Конституционного Суда. Рабочая группа по урегулированию этого вопроса, образованная парламентом, провела уже 5 заседаний и согласовала ряд ключевых позиций. Главные из них - возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредоставление декларации.

"Уверен, парламент пройдет это испытание достойно, в приемлемые сроки и в полном соответствии с законом и верховенством права. Кроме того, ждем от Кабинета Министров подготовленный проект бюджета на 2021 год, поскольку времени для его принятия осталось не так много", - добавил Разумков .

Напомним, 11 ноября Разумков заболел ковидом. Спикер парламента сообщил, что идет на самоизоляцию и будет работать дистанционно.

По состоянию на 23 ноября коронавирусом болели 27 народных депутатов и 34 работника аппарата Верховной Рады.