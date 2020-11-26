Шевченковский райсуд Киева прекращает отправлять почту из-за нехватки денег

Шевченковский районный суд Киева сообщил о прекращении отправки почтовой корреспонденции в судебных делах. Это связано с отсутствием должного государственного финансирования.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Шевченковского райсуда в соцсети Фейсбук.

“Из-за отсутствия должного государственного финансирования, Шевченковский районный суд Киева доводит до сведения участников судебных дел о прекращении отправки почтовой корреспонденции в судебных делах, а именно: запросов, необходимых для обеспечения рассмотрения дел (в том числе для решения вопроса об открытии производства по делу) , судебных повесток, копий судебных и процессуальных решений и тому подобное”, – сказано в сообщении.

В суде порекомендовали при обращении в суд указывать все известные средства связи участников разбирательства – официальные адреса, адреса электронной почты, номера телефонов (собственные и других участников рассмотрения дела).

Кроме того, в Шевченковском райсуде посоветовали использовать современные альтернативные способы для получения документов (судебных повесток, сообщений, решений и т.п.) и информации от суда:

при подаче документов в суд предоставлять письменное согласие на отправку судебной повестки в виде SMS-сообщений, указывая свой номер мобильного телефона;

знакомиться с датой назначения дела к рассмотрению на официальном сайте Шевченковского районного суда Киева в разделе “Гражданам”: Списки судебных дел, назначенных к рассмотрению по ссылке ;

получать процессуальные документы по электронной почте (кроме копий решений) или лично (в том числе копии решений) за соответствующим обращением в суд;

для получения информации звонить в единый контакт-центр судебной власти Украины по телефону 0-800-501-492 (бесплатно по всей территории Украины).

Также можно получать процессуальные документы через подсистему “Электронный суд”, для чего необходимо:

зарегистрироваться в системе обмена электронными документами между судом и участниками судебного процесса (создать почтовый ящик электронного суда), размещенном на официальном веб-портале судебной власти Украины по ссылке ;

для отображения дела в Вашем личном электронном кабинете необходимо через личный электронный кабинет в подсистеме “Электронный суд” подать заявление о внесении данных РНОКПП к дополнительной информации об участнике дела, в котором будет указан Ваш РНОКПП.

О восстановлении отправки почтовой корреспонденции в суде пообещали безотлагательно сообщить.

Напомним, петиция о ликвидации Окружного административного суда Киева (ОАСК), размещенная на сайте электронных петиций президента Украины, набрала более 25 тысяч голосов. Теперь петицию должен будет рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: фейсбук Шевченковского райсуда