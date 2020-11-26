Дональд Трамп требует перерасчета голосов избирателей и ищет компетентного судью

Дональд Трамп на днях согласился передать власть победителю выборов Джо Байдену, но спустя несколько дней снова отказался признавать свое поражение и заявил, что требует перерасчета голосов.

Трамп вновь потребовал перерасчета голосов избирателей и ищет компетентного судью

Пока длятся судебные разбирательства, действующий президент поручил главе Администрации общих служб сделать "все необходимое" относительно "начальных протоколов" передачи власти новому президенту Байдену, и уже с понедельника, 30 ноября, демократ должен получить доступ ко всем ресурсам, в которых ранее ему отказывали из-за юридических проблем с определением победителя избирательной гонки.

Несмотря на это, что процесс передачи власти запущен, Дональд Трамп заявил, что у него есть доказательства, необходимые для изменения результатов голосования.

"Выборы демократами были проиграны. Они жульничали. Это были мошеннические выборы, — заявил Трамп, выступая перед республиканцами в Пенсильвании.

Действующий президент США добавил, что все, что ему сейчас нужно, — это судья, который "выслушает это дело должным образом".

Трамп вновь потребовал перерасчета голосов избирателей и ищет компетентного судью

Предыдущие иски, поданные юридической командой Трампа, о пересмотре результатов голосования в ряде штатов, были отклонены. Несмотря на это, Трамп надеется доказать факт фальсификации выборов и свою победу над Байденом.

Согласно официальным результатам выборов, новоизбранный президент США Джо Байден стал первым политиком в истории выборов в Америке, кто набрал больше 80 млн голосов избирателей. За Дональда Трампа отдали около 73 800 000 голосов. Кроме того, Байден получил 306 голосов выборщиков из 270 необходимых, а Трамп – 232 голоса.

Ранее сообщалось, какими доказательствами своей победы на выборах в США располагает Дональд Трамп.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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