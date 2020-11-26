Минфин заявил о выполнении одного из основных условий МВФ для определения даты визита миссии и получения транша

Речь идет о переговорах относительно параметров государственного бюджета на 2021 год.

Минфин заявил о выполнении одного из основных условий МВФ для определения даты визита миссии и получения транша
Фото: LB.ua

Министерство финансов Украины успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год.

Это было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша. Об этом говорится на сайте министерства.

"Основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей - рамки доходов, расходов и дефицита", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ.

Напомним, что внештатный советник главы Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов сообщил, что транша от Международного валютного фонда Украина в этом году не получит. Однако государство может достичь договоренностей на рабочем уровне, что позволит получить другие заимствования.

Министр финансов Сергей Марченко заявил о прогрессе в переговорах с Международным валютным фондом и анонсировал быстрое внесение проекта государственного бюджета на 2021 год в Верховную Раду.

В МВФ заявили, что Украина ведет налоговую политику "на два фронта".

Еще в ноябре 2018 года Министерство финансов предупредило, что введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль для крупных компаний оставит Украину без программы Международного валютного фонда и приведет к дефолту.

Налог на выведенный капитал не работает в Украине до сих пор. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что пора ставить точку в вопросе этого налога, и он готов это сделать.

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