В КНУ Шевченко прошли выборы ректора

Во второй тур вышли Владимир Бугров и Сергей Выжва.

В КНУ Шевченко прошли выборы ректора
Фото: interesniy-kiev.livejournal.com

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко состоялись выборы ректора. Во второй тур по результатам голосования прошли Владимир Бугров (42,75%) и Сергей Выжва (7%).

Об этом сообщается на сайте университета.

"Голосовали все научные, научно-педагогические и педагогические штатные работники университета, а также представители студенчества и других штатных работников, избранные путем тайного голосования", - говорится в сообщении.

Явка избирателей - 2 745 человек, что составляет 71% от общего количества избирателей (3 864), внесенных в избирательные списки.

Во второй тур вышли Владимир Бугров - 1652 голоса (42,75%) и Сергей Выжва - 270 голосов (7%).

26 ноября 2020 года Организационный комитет на своем заседании примет решение о дате проведения второго тура голосования.

Владимир Бугров - проректор по научно-педагогической работе КНУ имени Тараса Шевченко, профессор кафедры истории философии. Автор более 100 научных и учебно-методических работ.

Сергей Выжва - профессор, доктор геологических наук, заведующий кафедрой геофизики КНУ им. Шевченко, директор УНИ "Институтут геологии". Автор более 160 научных и 11 учебно-методических работ.

С 2008 года университет возглавляет доктор философских наук, профессор Леонид Губерский.

Напомним, в 2015 году в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко состоялись выборы ректора. На первых в истории университета открытых выборах победил действующий ректор.

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