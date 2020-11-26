За прошедшие сутки боевики трижды нарушили "режим тишины" на Донбассе

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

За прошедшие сутки, 25 ноября, незаконные вооруженные формирования РФ трижды нарушили "режим тишины" на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

"Так, выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать наших воинов на участке в пригороде Авдеевки. Стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет роSSийско-оккупационные войска применили неподалеку Водяного", - говорится в сообщении.

Также со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ о нарушениях режима прекращения огня и использовании вооруженными формированиями РоSSийской Федерации запрещенных мин.

С начала текущих суток, 26 ноября, нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Напомним, вчера вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим тишины. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.

От пули вражеского снайпера в пригороде Авдеевки погиб старший солдат 72-й ОМБР имени Черных Запорожцев 31-летний Вячеслав Минкин из Фастова.